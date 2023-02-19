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    首頁　>　新北市

    《新北》攔停+科技 行人路權大執法

    新北市警方將於二至四月進行行人路權大執法，圖為去年行人道路交通事故前十名之一的永和區中正路與得和路口，車輛動線交織複雜。 （記者何玉華攝）

    新北市警方將於二至四月進行行人路權大執法，圖為去年行人道路交通事故前十名之一的永和區中正路與得和路口，車輛動線交織複雜。 （記者何玉華攝）

    2023/02/19 05:30

    今年已舉發逾5千件 車輛違規最高罰3600 行人罰500

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市警察局交通大隊統計，今年以來車輛不停讓行人違規已舉發三一九四件，行人違規舉發二四六三件，為了改善行人安全，二至四月進行「行人路權大執法」，在易發生行人事故的地點，加強勤務或設置科技設備取締；交大指出，車輛違規可罰一千兩百元到三千六百元，行人違規罰五百元，民眾切勿以身試法。

    2至4月加強取締

    警察局局長廖訓誠指出，近三年涉及行人交通事故已造成七十餘人死亡，行人路權亟待重視。二至四月「行人路權大執法」，針對易發生行人事故的地點，編排勤務加強取締車不停讓行人、行人未依規定穿越道路等違規行為。

    交大統計去年涉及行人道路交通事故前十名易肇事路口，依序為三重區新北大道一段與中華路口、永和區中正路與得和路口、中和區景平路與景安路口、板橋區館前西路與南門街口、中和區中山路二段與員山路口、永和區永和路二段與仁愛路口、三峽區民生街與國光街口、新莊區新泰路與中正路口、汐止區新台五路一段與南興路口、板橋區縣民大道一段與南雅南路二段口。

    6處路口科技執法

    交大指出，今年迄今，車輛不停讓行人違規已舉發三一九四件，行人違規舉發二四六三件，除員警現場攔停，也有路口設置科技執法設備，目前已有六處可自動偵測不停讓行人違規，採用人工智慧分析影像，以距離行人行進方向一個車道寬（約三公尺）以內及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準。

    六處不停讓行人違規科技執法點，包括板橋區文化路與民生路口、板橋區民生路與萬板路口、永和區永平路及中山路一段口、新莊區新泰路與中正路口、新莊區中正路與大觀街口、泰山區新北大道與泰林路口；交大表示，車不停讓行人依法可罰一千兩百元到三千六百元，近來有修法建議汽車直接開罰三千六百元；行人若未走行人穿越設施或未依標誌、標線、號誌行走，開罰五百元。

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