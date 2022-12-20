金瓜石「尋金迷宮」 黃金博物館解密

黃金博物館大地館「透視礦山」展覽，除礦脈模型展示外，亦有頗受遊客歡迎的「深入坑道」VR體驗。（記者俞肇福攝）

2022/12/20 05:30

〔記者俞肇福／新北報導〕金瓜石的黃金開採量曾經締造東亞第一的紀錄，在金瓜石的翠綠山頭下，內有先民沿著金礦礦脈開鑿的水平及垂直坑道與豎井，交織成地下版的「尋金迷宮」，新北市立黃金博物館在館內展出金礦礦脈的模型，讓來訪的遊客一窺「金礦密碼」。

黃金博物館館長謝文祥表示，金瓜石的「黃金傳奇」與蘊藏在礦山底下的金礦礦脈密不可分，有本山、長仁、粗石山、草山等礦脈，其中的本山礦脈佔約金瓜石九成的金礦產量，本山坑道依著南北向延伸礦脈挖掘，各式大大小小的水平坑道與垂直豎井縱橫交織，在金瓜石地底下形成巨大的「尋金迷宮」，因為坑道內嚴重崩塌，考量安全已封閉多年而未開放。

他指出，為了讓民眾理解在金瓜石礦山的地表下，金礦脈與採集坑道之間的關係，黃金博物館彙整《台灣金屬經濟礦物》書中的圖資，以含金量最多的本山礦脈為本，按照等比例設計透明壓克力的礦脈模型，在黃金博物館大地館三樓展示，透明的模型雖然不大，但標誌各式各樣的金礦密碼，可透視礦山地底下的坑道與礦體分布，精緻而有趣。

此外，黃金博物館的大地館「透視礦山」展覽，除了礦脈模型展示，還有受到遊客歡迎的「深入坑道」VR體驗。

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