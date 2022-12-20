《高鐵延伸宜蘭 汐止說明會》民眾擔心噪音 鐵道局：工程手段減噪

高鐵延伸至宜蘭工程說明會，首場環境影響說明會昨在新北市汐止區公所禮堂舉行，新北市議員白珮茹批評，汐止民眾反映台鐵通勤列車擠不上，希望中央重視。（記者俞肇福攝）

2022/12/20 05:30

〔記者俞肇福／新北報導〕交通部鐵道局昨天到汐止區舉辦「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響說明會」，出席的民眾擔心工程帶來噪音與影響地質安全、動物生態；鐵道局與世曦工程顧問公司表示，隧道口和高架橋比容易產生噪音，會用工程手段減噪，第二階段環評針對敏感地區的動植物進行一年四季調查，路線規劃也儘量避開動物的棲息地。

路線規劃儘量避開動物棲息地

根據鐵道局提出的高鐵延伸宜蘭規劃案，將由台北市南港車站延伸至宜蘭縣，目標是二○二五年完成環境影響評估與細部設計，工期約十一年；鐵道局總工程司呂新喜表示，依據環評法規定，在高鐵工程經過的新北、台北與宜蘭縣各辦一場環境影響說明會，傾聽地方民意作為後續環評與規劃的參考。

汐止選區的新北市議員白珮茹在會中表示，不反對高鐵延伸宜蘭案，但汐止人更關心在上下班的尖峰時段，上不了台鐵列車的老問題，未來的捷運汐止到台北市東湖地區（汐東線）計畫也請行政院趕快核定。

市議員廖先翔提出高鐵經過汐止，是否產生噪音問題；世曦工程的人員表示，隧道口和高架橋路段比較有噪音問題，高架橋伸縮縫會設置鐵板防止漏音，兩側也會設置混凝土隔音牆，在隧道洞口會避免音爆產生，高鐵經過汐止路段大部分行經丘陵地區，附近沒有學校、醫療及社會福利機構。

據環保署公告的第一階段審查結論，高鐵計畫路線及周邊有麝香貓、穿山甲、赤腹山雀、黃鸝等十三種珍貴稀有保育類野生動物；環保署認為，高鐵延伸宜蘭工程對環境資源及保育類或珍貴稀有動植物的棲息生存「有顯著不利影響」，應辦理第二階段環評。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法