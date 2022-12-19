肝病免費篩檢 蘆洲湧蓮寺現人潮

肝病防治學術基金會等單位昨在蘆洲湧蓮寺舉辦肝病免費健檢，前排右三是肝病基金會董事長許金川，右四是林堉琪基金會董事長林謝罕見、右二是湧蓮寺主委陳宏昌、左二是副市長劉和然。（記者林欣漢攝）

2022/12/19 05:30

〔記者林欣漢／新北報導〕肝病防治基金會結合林堉琪先生紀念基金會、宏國關係事業等單位，昨天在蘆洲湧蓮寺辦理免費的肝病抽血篩檢、腹部超音波檢查等，儘管天氣冷颼颼，仍吸引民眾排隊檢查，共有一四四人接受腹部超音波、一○五七人抽血檢查，協助兩人轉介醫院治療追蹤，主辦單位呼籲民眾注意防治肝病，早期篩檢，儘早治療。

包括林堉琪先生紀念基金會、宏國關係事業、陳萬富教育基金會等單位，結合肝病防治基金會在湧蓮寺舉辦公益健檢；肝病防治基金會總執行長楊培銘指出，肝臟沒有神經，政府提供四十五歲到七十五歲的民眾接受B、C肝炎抽血篩檢，但終身只有一次免費檢查，肝臟病變是靜悄悄的發生，等到發生不可逆的病變時已無法積極治療，預防及篩檢非常重要。

林堉琪基金會照顧「肝苦人 」

新北市副市長劉和然也到場感謝林堉琪先生紀念基金會等單位，熱心照護民眾的健康，他指出，台灣每年有上萬個家庭受到肝病的影響，B、C型肝炎是造成肝硬化、肝癌的主因，有無肝病不能只憑感覺，必須接受抽血檢查、定期做腹部超音波，照顧好自己的健康，才能確保家人的幸福。

林堉琪基金會董事長林謝罕見表示，原本擔心天氣寒冷會影響到民眾的受檢意願，沒想到民眾仍參與踴躍；湧蓮寺主任委員陳宏昌也說，感謝肝病防治基金會等單位推動免費保肝篩檢，以具體行動幫助「肝苦人」。

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