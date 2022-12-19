三重明志陸橋拆了 老舊陸橋4年拆36座

新北市三重區明志陸橋老舊且使用率低，影響行車視線與行人通行。圖為陸橋拆除前。（記者賴筱桐攝）

2022/12/19 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府推動人本環境，檢討老舊且使用率低的人行陸橋，前天再拆除三重區的明志陸橋，這是新北市四年來拆除的第三十六座，市府工務局表示，會持續檢討、拆除老舊陸橋，還給市民乾淨的天際線，並提供友善的通行環境，也改善市容風貌。

養護工程處長馮兆麟指出，以往的交通政策是「以車為主」，因此廣設人行陸橋，讓行人上下樓梯走陸橋，減少汽、機車停等路口禮讓行人的時間，但隨著時代變遷，近年已轉變為「以人為本」的人本環境，年長者、行動不便人士、爸媽推娃娃車等民眾都望陸橋興嘆，導致人行陸橋的使用率低，陸橋的墩柱和樓梯反而造成通行及行車視線的阻礙。

取得地方共識才會執行拆除

他說，工務局提倡「減法工程」，在確保行人平面穿越動線安全的前提下，逐步拆除使用率低的人行陸橋，每座陸橋拆除前均落實「人行陸橋、地下道存廢標準程序」，取得地方民眾共識後才會執行。

推「人本環境」 還給市民天際線

他表示，拆除陸橋也牽涉市民和地方的連結與回憶，因此舉辦攝影比賽、在陸橋橋址處設置QR Code橋誌地磚及吊掛大梁拆除儀式等活動，讓市民緬懷陸橋的身影，見證城市風貌的進步。

養工處統計，自從市長侯友宜上任後，市府二○一九年一月執行第一座新店區民族陸橋拆除工程，三重明志陸橋在十七日功成身退後，四年已拆除三十六座陸橋。工務局長詹榮鋒說，將持續拆除閒置陸橋及地下道，為新北市建構友善、舒適的人本環境，並改善市容。

新北市三重區明志陸橋十七日完成拆除，還給市民乾淨的天際線，提供友善的通行環境。（工務局提供）

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