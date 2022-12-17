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    首頁　>　新北市

    德國海福樂全國學生設計賽》社宅托老中心設計 「悠覺域」所獲金獎

    洪禹憲（左起）、陳怡瑄設計的「悠覺域所」獲金獎，新北副市長劉和然頒獎。（記者何玉華攝）

    洪禹憲（左起）、陳怡瑄設計的「悠覺域所」獲金獎，新北副市長劉和然頒獎。（記者何玉華攝）

    2022/12/17 05:30

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府因應高齡、少子化趨勢，希望在未來的社會住宅、整建維護案件中融入健康建築的概念，以土城員和社宅的托老中心室內空間為主題，舉辦學生設計競賽，激發對未來建築的創意，也讓年輕族群更貼近市府政策，評選結果，室內組金獎「悠覺域所」，評審認為可行性高，設計理念符合「以人為本」的核心價值。

    市府推動整建維護及住宅政策，與德國海福樂公司、國立台北科技大學、國立清華大學、中國科技大學共同舉辦「第二屆德國海福樂全國學生設計競賽」，以社會住宅、整建維護案件為設計主題，共有二○八組來自全台大專院校的學生投稿，經德國建築師等一起評審，兼顧與世界接軌、永續發展的方式，評選出得獎作品。

    生活感照護視野 保障長者安全

    評選結果，室內設計組金獎為洪禹憲、陳怡瑄的「悠覺域所」，設計案以居民、托老中心照服員與被照顧者三方的視點切入，外觀透過室內空間退縮與置入共享機能，拉近與居民的距離；室內空間融入小單位照護理念，分散服務櫃台並搭配空間設計，創造自然、生活感的照護視野，保障長者的活動安全。

    評審認為作品可行性高，室內空間設計的完整性及使用情境說明，在圖面上的完成度較高，設計理念符合競賽「以人為本」的核心價值，兼具設計與實務技巧。

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