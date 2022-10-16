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    1700名消防人員力挺 侯友宜哽咽︰好好做事 讓台灣更好

    新北市長侯友宜（穿白上衣者）昨天出席「消防之友挺友宜」活動。（記者周湘芸攝）

    新北市長侯友宜（穿白上衣者）昨天出席「消防之友挺友宜」活動。（記者周湘芸攝）

    2022/10/16 05:30

    〔記者周湘芸、賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜昨天出席「消防之友挺友宜」活動，現場聚集約一千七百名消防從業及退休人員與民間救難團體，支持侯競選連任。侯友宜致詞時忍不住哽咽、眼眶泛紅地說，第一線救災、救護人員忙到焦頭爛額毫無怨言，他當市長也無怨無悔，只求好好做事，讓台灣這片土地更好。

    侯友宜說，他和消防人員有說不完的情份，大家一起成長、犧牲奉獻。消防弟兄救人不分你我，「難道在救人、對抗犯罪會問顏色嗎？我們的國家叫中華民國，孕育成長的土地叫台灣，大家都緊密結合」。這次疫情多虧有消防人員協助，運用全災型智慧化指揮監控平台，帶領衛生局、區公所等單位防疫，才能守住疫情。

    侯友宜說，選舉只是過程，希望不要有批評、扭曲，做不好的地方可以討論。他哽咽地說，第一線人員救災、救人忙到不行，從來都沒有怨言，只求好好做事，「我工作四十幾年無怨無悔，我當市長也無怨無悔」，為的是讓台灣這片土地更好。

    農漁會、青農團體成立後援會

    另外，新北市農會、漁會、青農團體也為侯友宜成立聯合後援會，他說，市長若做不好，不如一個做得好的里長，選舉最大的對手是自己，希望大家幫忙拉票、催票，未來當選連任將加倍努力奉還。

    侯友宜昨也出席新北市議員候選人曾煥嘉競選總部成立大會，但與國民黨主席朱立倫同場不同台。朱立倫表示，選舉期間大家行程滿檔，他和侯接下來有很多大型造勢場合都會同台；侯友宜說，他與朱分工合作、團結一致，希望好的議員繼續連任。

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