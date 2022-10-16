來新北玩公園 推8條特色路線

新北市長侯友宜（穿白上衣者）前往林口區小熊公園參加「新北公園玩舞日．帕克製造機」活動。（記者周湘芸攝）

2022/10/16 05:30

侯友宜︰串遊地方景點及公園遊程 適合全家老幼的輕旅行

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市長侯友宜規劃上任四年打造一百座特色共融和全齡化公園，目前已達到一○八座，市府昨天推出八條串遊地方景點及特色公園的路線遊程，邀請民眾「來新北、玩公園」，預計年底前再新增新店、汐止及八里各一座特色共融和全齡化公園，四年來累計新增一一一座。

年底前再增3座共融和全齡化公園

侯友宜昨天前往林口區小熊公園參加「新北公園玩舞日．帕克製造機」活動，和現場親子跳舞互動，並與其他九座特色共融公園直播連線，宣傳八條串聯地方景點及特色公園的遊程，鼓勵民眾在後疫情時代跨出家門，享受適合全家老幼的輕旅行。

侯友宜表示，他先前至北歐參訪時，非常喜歡當地公園，適合每個年齡層民眾使用，且各具特色，因此訂定在新北市改造一百座特色共融和全齡化公園的目標，至今已完成一○八座，超越原訂目標，加上改善既有的公園共一六三座，提升遊憩品質。

侯友宜強調，市府二○一九年起推動「公園全齡化及特色共融遊戲場改善計畫」，結合各局處、區公所及還我特色公園行動聯盟、身障童盟等公民團體，除了注重兒童表意權，辦理兒童參與式工作坊，還有為長輩設置運動指導員及佈老志工，減緩長者衰弱期。

「北海青春線」 遊金山櫻花、流蘇公園

綠美化環境景觀處處長林俊德指出，市府依照各區域自然和文化景觀特色，串聯八條新北公園遊程，例如「北海青春線」，可欣賞沿海風景，逛老街、吃美食，搭配金山櫻花公園、杜鵑公園及流蘇公園，其他還有林口竹林線、汐止瑞芳線、土板新舊城線、三鶯老街線、新店碧潭線、中和三重河濱線和淡水八里線等。

身障童盟理事長周淑菁指出，共融和全齡化公園能讓身心障礙小朋友與其他孩童一起遊玩，改變公園氛圍；家有行動不便兒童的陳小姐說，家中有坐輪椅的孩童，推動共融公園可讓不同需求的孩子一起玩，彼此交流互動，學習尊重、包容與理解。

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