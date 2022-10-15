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    首頁　>　新北市

    捷運新北樹林線開工 到台北縮短30分

    新北市長侯友宜（中）與台北市長柯文哲（右二）為捷運萬大中和樹林線CQ890區段標主持開工典禮。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜（中）與台北市長柯文哲（右二）為捷運萬大中和樹林線CQ890區段標主持開工典禮。（記者翁聿煌攝）

    2022/10/15 05:30

    〔記者翁聿煌、周湘芸／新北報導〕捷運萬大中和樹林線CQ八九○區段，昨天由新北市長侯友宜及台北市長柯文哲共同主持開工典禮，侯友宜表示，萬大樹林線開工象徵三環六線捷運路網已深入樹林區，同時也是樹林區的第一條捷運路線，待二○二八年新北樹林線完工後，可在新莊線迴龍站及板南線土城站轉乘，樹林區居民前往雙北市核心將縮短卅分鐘的通勤時間。

    樹林段總長6.6公里 全線高架、8座車站

    侯友宜表示，新北樹林線樹林段（CQ八九○區段標）路線總長六．六公里，自板橋區溪城路LG十四站至新莊迴龍LG廿一站共有八座車站，全線採高架，沿途跨越台鐵及高鐵軌道，施工難度高，雙北捷運局經多次研擬精進發包策略，在歷經五次流標後，預算增加五十二億元、總共一百八十億元才決標。

    可與環狀線中和站、板南線土城站銜接

    新北捷運工程局長李政安說，捷運新北樹林線土建工程分為兩區段標，樹林段（CQ八九○區段標）及土城段（CQ八八○區段標），全長十三．三公里，橫跨樹林及土城兩個行政區。新北樹林線與萬大中和線於LG○八中和高中站銜接，可與環狀線中和站、板南線土城站、新莊線迴龍站銜接轉乘，通達捷運三環六線的各個地方。

    負責興建的台北捷運局第二區工程處副處長劉安德開玩笑說，樹林段工程難度很高，後來發現該路線的圖形有如「北斗七星」圖，所以才能順利發包。

    新北市機車數量二二四萬輛高居全國之冠，二○一八年至今轄內已有六十一處原需待轉路口，開放機車直接左轉，今日將再新增新莊區中正路與建國一路、大觀街兩處，機車騎士需提前行駛內側車道，並且依序續行，同時也保留待轉格讓慢速機車以及自行車使用。

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