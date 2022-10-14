新店競總成立 小英讚林佳龍有執行力

民進黨新北市長參選人林佳龍（左三）新店競總成立，蔡英文（右四）站台輔選。（記者廖振輝攝）

2022/10/14 05:30

第八度到新北輔選 肯定疫情期間經常反映旅遊業者心聲 非常稱職

〔記者魏瑾筠／新北報導〕蔡英文總統昨晚出席民進黨新北市長參選人林佳龍新店區競選總部成立大會，是第八度輔選，她意有所指地說，新北市長要選「會專心做、會好好落實政見、照顧新北市民，而不會去想其他事情的人」，呼籲市民幫忙林佳龍拉票並支持他當選。

籲選不會想其他事情的人當市長

蔡英文表示，昨天是國門開放的第一天，台灣的防疫成績獲得世界肯定，大家可以自由去國內外旅行，曾任衛生福利部長、交通部長的陳時中、林佳龍功不可沒，疫情讓觀光旅遊業首當其衝，林佳龍時任交通部長承受很大壓力，經常向她反映旅遊業者的心聲，非常稱職。

蔡英文稱讚林佳龍和她一樣都是「政策控」，有能力、遠見及滿滿的執行力，因為林佳龍是最好的新北市長人選，她有空就會來新北幫他「讚聲」，林佳龍的聲勢已經看漲，呼籲市民聽她的建議，把票投給林佳龍，並一人拉十票，「中央地方一起拚，新北一定大翻新。」

對於「侯家軍」的國民黨三位市議員參選人刊登「台中人不要的，新北人也不要」的車廂廣告，市長侯友宜回應「尊重」。林佳龍反嗆說，低俗的負面選舉只會損人不利己，建議侯友宜「約束一下」，侯對子弟兵的行為竟說「尊重」，讓他很訝異也很失望，顯示侯友宜否定一個人曾經失敗就不能再爭取服務的機會，這是嚴重的價值觀偏差，公車在路上跑，孩子都會看到，這對孩子更是負面的教育，也對人很不尊重。

蘆洲湧蓮寺參香 林佳龍感謝邀請

另外，「湧蓮寺爭奪戰」繼續開打，繼侯友宜前天到蘆洲湧蓮寺參拜並獲得主任委員陳宏昌的力挺後，林佳龍昨天也到湧蓮寺參香，他表示，感謝陳宏昌邀請他參加遶境祈福活動。

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