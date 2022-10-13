侯︰各局處針對遭扭曲 做說明

新北市長侯友宜昨到湧蓮寺參拜祈福，沿途與民眾熱情打招呼。（記者林欣漢攝）

2022/10/13 05:30

〔記者林欣漢、王千豪／綜合報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍批評新北市政府行政不中立，淪為國民黨市長侯友宜的競選總部；侯友宜昨天回應，這四年來，市府推動各項市政，市民有目共睹，對於外界不實的扭曲誤解，市府各局處基於職責，理當說明清楚。

新北市府副發言人羅婉庭反擊林佳龍說，市府各局處本於職責，理當為市政執行成果辯護，請林佳龍也以相同標準檢視桃園市、高雄市政府的市政辯護新聞稿，是否符合標準？請勿藉此施壓新北市府公務員，意圖使人噤聲。

羅婉庭表示，堂堂一位市長參選人不是背錯新北市的地名就是自打臉，曲解事實的記者會一場接一場。為了創造自身的選舉紅利，看到黑影就開槍，惡意抹黑侯友宜與市府團隊，把新北市民當跳板的行徑才令人瞠目結舌。

她強調，市府團隊四年來推動市政有目共睹，遇到不實的誤解及扭曲，各局處本於職責理當為市政辯護，按照林佳龍的神邏輯，難道要各局處坐視不理，任憑假消息肆虐？

對於林佳龍陣營質疑新北市府把預算用在「綁樁、包裝活動」上，侯友宜說，每一項市政建設、市政活動都是按照府會的溝通協調，所有預算的編列及審查、推動，都是按照大家想創造新北市更高的光榮感而全力以赴。

國民黨團︰民進黨才是行政不中立

對於林佳龍及綠營指控行政不中立，立院國民黨團昨也不甘示弱回擊。黨團總召曾銘宗說，民進黨從中央到地方行政不中立才是族繁不及備載、罄竹難書。曾舉例，桃園市長鄭文燦輔選民進黨桃園市長參選人鄭運鵬、行政院長蘇貞昌邀新北市議員到官邸吃便當，對於這些行政不中立，國民黨團給予最嚴厲譴責。曾揚言，黨團會成立相關小組，全力監視民進黨政府行政不中立之情事，情節重大將提告，並前往監察院告發。

國民黨團書記長李德維認為，民進黨團指控侯市府變成市長參選人侯友宜的競選辦公室，這種說法根本就是張飛打岳飛，滑天下之大稽，林佳龍擔任台中市選委會主委期間站台輔選、違反行政中立被裁罰，這才是法院認證的行政不中立。

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