新北局處點名狠批 林佳龍斥公器私用

民進黨新北市長參選人林佳龍昨赴市場拜票，受攤商熱烈歡迎。（記者周湘芸攝）

2022/10/13 05:30

〔記者周湘芸、林欣漢、陳政宇／綜合報導〕新北市政府捷運工程局連日來發布多篇新聞稿，回應民進黨新北市長參選人林佳龍的捷運政策發言，由於用字遣詞有針對性、攻擊性，被質疑違反行政中立；林佳龍昨天抨擊，新北市政府許多業務單位每天對他一罵，用詞尖酸刻薄，很像新北市長侯友宜的競選總部網頁。

民進黨團︰新北市府成侯競選總部

民進黨立院黨團昨也召開「行政中立蕩然無存，新北市府成侯競總」記者會。黨團副幹事長林靜儀表示，新北市府網站的新聞發布和回應，以粗鄙誇張的措辭與針對競選對手林佳龍，比側翼小編還過分；拜託侯友宜不要為難市府官員，不要陷公務人員於不義。

新北市捷運工程局近期發布的新聞稿，標題有「不認真的前部長信口提出債留子孫的選舉空頭支票」、「請林參選人勿造謠說鬼故事」、「弄錯補助經費又搞錯機關，林佳龍團隊在選新北嗎」等。

林佳龍競選總部執行總幹事、新北市議員何博文也列舉新北市府官網的新聞稿，例如「屢秀下限、活在平行時空、請裝睡的林佳龍睜眼、亂開芭樂票、慘不忍睹、回嗆」等內容，都超越行政中立機關該有的分寸。

林︰措辭尖酸刻薄 侯出來面對

林佳龍批評，很多民眾都覺得新北市政府超誇張，在網路上已引起公憤，競選雙方大可以就政策討論或辯論，但侯友宜縱容行政不中立，由市府各單位對他進行選戰攻擊，新聞標題比侯友宜競選總部更尖酸刻薄，他要求侯出來面對，也呼籲民眾用選票阻擋公器私用。

林佳龍競選總部發言人、新北市議員李坤城批評，整個新北市府變成侯友宜的競選總部，他合理懷疑侯友宜競選辦公室將寫好的新聞稿拿給局處發布，包含城鄉局、交通局、捷運局、環保局、經發局，都曾對林佳龍惡意抹黑和謾罵。民進黨立委賴品妤表示，她看到這些新聞稿非常訝異、錯愕和難過，侯友宜應出來道歉，並且立刻修正局處首長囂張、乖張的行為。

新北市府捷運工程局昨強硬回應，官網刊載的新聞稿，都是針對不實之處引用數據與具體事實嚴正駁斥及專業的澄清，避免市民誤解，是捍衛捷運局推動三環六線的專業努力，及建設過程所有基層同仁辛勞付出，並無公器私用；未來若仍有此類曲解的內容，仍會嚴正駁斥、以正視聽。

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