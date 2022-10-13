力挺侯友宜 湧蓮寺主委陳宏昌籲票票入匭

2022/10/13 05:30

〔記者林欣漢、周湘芸／新北報導〕明天（農曆九月十九日）是觀世音菩薩的出家紀念日，蘆洲湧蓮寺從昨天起到十四日舉辦三天的禮斗法會，市長侯友宜昨天前往參拜祈福；湧蓮寺主任委員陳宏昌稱讚侯友宜對新北的貢獻，呼籲支持者切勿因為侯的民調高而有「不差我一票」的迷思，務必投票支持侯友宜連任。

侯民調高 不要有「不差我一票」迷思

對於民進黨新北市長參選人林佳龍不斷表示，新北升格十二年「預算加倍、建設沒升級」，侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢澄清說，在升格前的台北縣時代，包含二十九鄉鎮市在內的歲出預算約一千四百億元，升格後才逐年緩增，直到今年新北市歲出預算，僅比升格前多約四百億元，十二年來實際僅多約三成，絕非林所稱的「加倍」，林佳龍沒有資源統籌及財政規劃能力，只想扭曲事實掩蓋他自己的「大撒幣」政見。

吳亮賢批評說，林佳龍昔日在台中市長任內，曾與一人公司合作一千一百億元投資案，差點被詐騙，甚至不顧民意反對，取消納稅率五％以下老人健保補助，林佳龍所謂的資源分配競爭，原來是大砍弱勢族群補助，只為買單芭樂票政見。

對於林佳龍批評市府未主動爭取中央補助款，市府反擊說，只要是地方政府能夠向中央爭取的各項補助和經費，新北市長期來都主動積極向中央爭取，請林佳龍不要又不做功課， 為了選舉炒作又歪曲事實真相。

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