《新北》次世代疫苗隨到隨打 增4接種站

新北市第八期疫苗預約平台即日起開放，鼓勵符合資格的民眾施打新冠疫苗或流感疫苗。（記者賴筱桐攝）

2022/10/13 05:30

18歲以上今起至16日可施打 第8期疫苗預約平台 即日起至14日開放

〔記者賴筱桐／新北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍處於高原期，衛生福利部從十月十一日起開放十八歲以上民眾接種莫德納雙價次世代疫苗，因應今天起國內入境改採「零加七」檢疫新制，新北市府衛生局加開四處隨到隨打的接種站，並從即日起開放第八期疫苗的預約平台。

第7期預約數增加近兩倍

衛生局長陳潤秋昨天指出，第七期的莫德納雙價次世代疫苗有三萬五千多人預約，預約率七十九％，與前兩期相比已增加近兩倍，新北市從今天（十三日）起至十六日施打第七期疫苗，並加開四處隨到隨打的接種站，提供十八歲以上成人雙價次世代疫苗第三到五劑（追加劑）疫苗施打。

也提供兒童、青少年接種

這四處接種站分別為：三重綜合體育館（新北大道一段二號）、中和中正堂（民安街一七二號）、中和環球購物中心（中山路三段一二二號）、永和國父紀念館（竹林路二○二號），採現場掛號、隨到隨打。

另外，新北市第八期疫苗預約平台，即日起至十四日每天上午九點至晚上八點開放預約，接種時間是十七日至二十三日，接種對象及疫苗種類包括：六個月至十一歲孩童莫德納、輝瑞嬰幼兒與輝瑞兒童疫苗第一至二劑、十二歲至十七歲青少年輝瑞／BNT第一至三劑、十二歲以上青少年及成人Novavax第一至三劑、十八歲以上成人雙價次世代疫苗第三至五劑追加劑、六個月至小學入學前幼兒、孕婦流感疫苗。

侯友宜籲盡速打流感疫苗

接種日期為十月十七日至二十三日，接種地點包括各合約醫療院所、中和環球購物中心、中和中正堂、永和國父紀念館等，請至「新北市COVID-19疫苗接種預約系統」登記。

市長侯友宜表示，國內疫情尚未趨緩，新北市居家隔離關懷中心仍持續運作，守護民眾健康，今年的公費流感疫苗接種率比去年同期增加四十％，民眾接種意願踴躍，秋冬是流感好發期，近期類流感門診的就診病例數也逐漸增加，呼籲民眾盡速施打流感疫苗。

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