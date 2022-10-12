林佳龍鶯歌拜票 攤商熱情歡迎

民進黨新北市長參選人林佳龍（左伸手者）昨天至鶯歌區建國市場掃街拜票，一一與攤商打招呼、握手，爭取支持。（記者魏瑾筠攝）

2022/10/12 05:30

〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍昨天上午由黨籍立法委員蘇巧慧及多位新北市議員參選人陪同，到鶯歌區拜票並成立鶯歌區競選總部，他表示，這場選舉代表蔡英文總統的最新民意，呼籲民眾不能讓蔡總統在最後兩年失去民意基礎。

籲勿讓小英最後2年失去民意

林佳龍昨天到鶯歌區建國市場掃街，獲得攤商、民眾的熱情歡迎，他指出，推動地方建設需要天時、地利、人和，民進黨如今在中央執政是天時，地方上有蘇巧慧等優秀民代的支持是地利，唯一缺乏的是人和，新北市長侯友宜從副市長至今已執政十二年，如果功夫好，四年就展現出來、八年就不得了，但侯友宜做了十二年還沒辦法提出大建設，證明沒有遠見和格局，例如鶯歌陶瓷沒有轉型升級很可惜。

批侯表現已到極限 做不滿四年

他批評說，侯友宜已後繼無力，還不敢承諾做滿四年，想步上前高雄市長韓國瑜、國民黨主席朱立倫後塵，當選後半途參選總統，這將是侯的致命傷；他說，侯友宜的市政表現已趨於極限，就像煎魚煎久了也要翻面，請求市民支持可以做好做滿四年的林佳龍接棒打拚。

對於侯友宜的選舉辦公室昨天抨擊林佳龍提出「大撒幣」政見，林佳龍競選辦公室發言人李坤城反擊說，市府辦了很多宣傳活動，花大錢毫不手軟，例如今年的新北歡樂耶誕城即將在投票日之前「特殊大造勢」，除了幫侯友宜在市長選戰宣傳，也要替侯的總統之路鋪排，因此創下史上經費最多的近七千萬元，是前市長朱立倫的兩倍。

李坤城反譏說，侯友宜不願意推動的政策，包括興建溪北捷運、女性凍卵補助、敬愛卡擴大使用等，都歡迎侯友宜跟進，但侯陣營接連指控林佳龍抄襲政見，卻完全拿不出證據，如果侯營再犯，林佳龍陣營將採取法律途徑。

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