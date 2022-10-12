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    新北人氣消夜票選 登元宇宙開戰

    新北市研考會開拓發展元宇宙勢力，與XRSPACE及食力傳媒合作，以宵夜為主題，推出「二○餓餓新北夜胃眠」系列活動。（記者翁聿煌攝）

    新北市研考會開拓發展元宇宙勢力，與XRSPACE及食力傳媒合作，以宵夜為主題，推出「二○餓餓新北夜胃眠」系列活動。（記者翁聿煌攝）

    2022/10/12 05:30

    新北虛擬城啟用 邀全國民眾在虛擬空間逛30家美食店 參與指定任務獲抽獎資格

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市府舉辦「新北人氣消夜票選爭霸賽元宇宙開戰」活動，昨天由市長侯友宜揭開序幕，邀請全國民眾參與三十家店的網路投票，並發行「新北餓餓元年NFT」（非同質化代幣，作為虛擬商品所有權的電子認證或憑證）紀念款，參與指定任務即可獲得抽獎資格，抽中不但能收藏獨家NFT，還能獲贈五百點新北幣的消夜金。

    即起到十月底可上網投票

    侯友宜主持「新北二○餓餓元年」元宇宙虛擬城啟用，他指出，元宇宙平台共有三十家新北人氣消夜名店，邀請全國民眾即日起到十月底上網票選，在虛擬空間逛三十家消夜美食，認識新北的人氣特色美食並感受在元宇宙參與活動的樂趣。

    參加投票可抽一萬元禮券

    他表示，活動精選三十家人氣消夜店家，不論是火鍋、湯包、串燒、米粉湯等，食品包羅萬象，滿足民眾的味蕾，參加投票可抽一萬元禮券，十一月起直接到三十家消夜店家門口下載「新北幣」，可獲得一百點的消夜金。

    結合「新北幣」盼帶動夜經濟

    市府研究發展考核委員會（簡稱研考會）表示，與XRSPACE及食力傳媒合作，以消夜為主題推出「二○餓餓新北夜胃眠」系列活動，首度結合應用新北幣，盼吸引民眾到店家消費，帶動新北的夜經濟成長，十一月將舉辦三場「新北深夜食堂名人聊天室」，分別邀請侯友宜X蔡尚樺、徐展元X壯壯、焦凡凡X李婉萍與民眾暢談美食。

    研考會主委林豐裕說，只要參加人氣消夜爭霸賽票選活動、深夜食堂名人聊天室及分享活動網址並截圖回傳活動官網，就能參加有「新北餓餓元年NFT紀念款」抽獎，詳情可到「二○餓餓新北夜胃眠」（https：//www.ntpc2022.com）官網查詢。

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