新北尬場》林佳龍三峽採茶 盼解封後推廣國際

民進黨新北市長參選人林佳龍（中）昨與國寶茶師黃文雄（右）一起採茶。（記者魏瑾筠攝）

2022/10/11 05:30

〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍昨天由黨籍立委吳琪銘、新北市議員參選人卓冠廷陪同，到三峽區茶廠扮演「半日茶農」，與國寶茶師黃文雄採茶、品茶；林佳龍表示，盼國門解封後，把台灣的茶文化推廣國際，吸引更多青年返鄉傳承，讓台灣的茶文化發揚光大。

林佳龍抵達茶廠後戴上斗笠，冒雨到茶園採茶，他的手法相當熟練，在黃文雄的推薦下，也當場品嘗現摘的茶葉；返回茶廠後，林佳龍見黃文雄揉茶時扭腰擺臀，他也幽默地在旁一起擺動，相當融入。

林佳龍指出，三峽綠茶非常有名，他最近創作的一首歌曲叫《新的新北市》，歌詞中就有「三角湧的茶葉，甘甜親像蜜」，他日前出版的《和林佳龍一起去旅行》，也是他在台灣各地發現的特色茶，例如宜蘭縣的阿福茶園也有體驗揉茶。

林佳龍表示，國人重視精緻旅遊，透過體驗融入在地茶文化，才能吸引更多的觀光客，產品不只是茶葉而已，還有其他的茶禮品、茶器等；卓冠廷說，三峽的碧螺春茶文化在全世界知名，期待林佳龍當選後融合三峽的製茶文化、鶯歌陶瓷文化，讓三鶯地區的特色發揮一加一大於二的效果。

另外，林佳龍昨天也出席「打破『青年十八禁』止投票音樂會」，他表示，自己十八歲時還沒有投票權，但已經參與校園改革、野百合學運等，若當時十八歲就有投票權，相信年輕人會更有影響力，他呼籲廿歲以上的民眾支持十八歲公民權，未成年者也要幫忙拉票。

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