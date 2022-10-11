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    首頁　>　新北市

    新北尬場》侯友宜競總入厝 青年基地拚年輕票

    新北市長侯友宜（中）競選總部昨成立，地方民代到場支持。（記者賴筱桐攝）

    新北市長侯友宜（中）競選總部昨成立，地方民代到場支持。（記者賴筱桐攝）

    2022/10/11 05:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕尋求連任的國民黨籍新北市長侯友宜位於板橋區的競選總部與HOUHOU青年基地昨天「入厝」，他表示，總部的青年基地提供選舉團隊的年輕成員發揮創意，他鼓勵青年族群參與公共事務，HOUHOU青年基地充滿年輕人的風格，在都會區塑造露營氛圍，也提供玩具讓親子共度時光，歡迎年輕人作伙「HOUHOU玩」。

    侯友宜位於板橋區文化路二段的競選總部昨天啟用，有多位市議員及里長參選人到場力挺，沒有立委等中央民代或國民黨中央黨部的人士出席。

    侯友宜表示，他這次選舉和四年前一樣，新北市的四百萬市民頭家，都是他的競選主任委員、才是輔選的最大咖，基層里長都是他的靠山，市府團隊會用認真務實的態度好好做事，為新北市這塊土地打拚，兌現對市民的政見承諾，為市民拚更好的日子。

    他指出，選擇在雙十國慶日成立競選總部，因為中華民國是我們的國家，捍衛中華民國、愛這塊土地的所有人民，認真打拚好好做事，是他參選以來不變的初衷。

    侯友宜強調，競總成立沒有盛大的場面，因為「最大的場面就是來自四百萬市民的支持」，他支持十八歲公民權修憲複決案，鼓勵年輕人決定自己的未來，年輕人想要落實的政見由市府團隊來執行，「逐一個國家、年輕人未來希望的夢，我願意跟大家攜手合作」。

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