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    首頁　>　新北市

    回嗆朱立倫 林佳龍︰侯不需朱幫忙

    民進黨新北市長參選人林佳龍（左二），昨前往三峽區國寶茶師黃文雄（中）的綠茶廠參訪。（記者魏瑾筠攝）

    民進黨新北市長參選人林佳龍（左二），昨前往三峽區國寶茶師黃文雄（中）的綠茶廠參訪。（記者魏瑾筠攝）

    2022/10/11 05:30

    〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍批評國民黨新北市長侯友宜「利用國民黨又切割國民黨」，並質疑侯與黨主席朱立倫在二○二四總統大選的競爭關係，對於朱立倫昨天反擊林佳龍心不在新北、只會酸言酸語，林佳龍回嗆「我覺得朱主席蠻好笑的」，朱立倫很關心侯友宜連任後能夠綁在新北，因為朱立倫想參選下屆總統。

    林︰朱、侯都想挑戰2024

    林佳龍指出，朱立倫連日來的發言好像代替侯友宜在選舉，大家都了解侯友宜的政治性格，就是以自我為中心、遇到事情就切割，不管是對前高雄市長韓國瑜或朱立倫，昨天成立競總沒有找黨內大咖站台，但這些都不用由朱立倫幫侯友宜代言。

    林︰朱盼侯連任綁在新北

    他說，朱立倫、侯友宜之間的關係「路人皆知」，兩人都有志於二○二四的總統大位，「我們尊重他們在黨內的競爭，他們的講法聽聽就好」，希望這次的新北市長選舉，不要再像朱立倫過去一樣又發生當選後帶職參選總統，然後再向市民道歉，侯友宜過去是朱立倫的副手，希望不要變成朱立倫二．○。

    另外，林佳龍昨天出席「打破『青年18禁』止投票」音樂會活動，他表示，今年的投票是歷史性的一刻，他在十八歲時還沒有投票權，但已經參與校園改革、野百合學運等，若當時十八歲就可以投票，相信年輕人會更有影響力。

    林佳龍並呼籲廿歲以上有投票權的民眾支持十八歲公民權，未成年者也要幫忙拉票，選舉可以有輸贏，但台灣的民主絕對不能輸。

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