新北電纜地下化 2年完成率逾6成

三重區中央市場旁的錦通街路段推動電纜地下化工程，改善市容環境。 （經濟發展局提供）

2022/10/11 05:30

全市總纜線長度超過1萬4千公里 已完成近萬公里纜線地下化

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市許多老舊社區常有電線桿矗立在巷弄街道，纜線也懸掛半空中，影響市容景觀和居住安全，市府從二○二○年起推動電纜地下化專案，依台電公司資料，全市的總纜線長度超過一萬四千公里，至今已完成地下化纜線長度近一萬公里，完成率約六成多，還給民眾乾淨無暇的天際線。

設置變電箱與「引上管」 常遭民眾反對

市府經濟發展局長何怡明指出，電纜地下化工程包括規劃設計、道路開挖、埋設管路、設置變電箱、佈設纜線、電線桿移除等繁複程序，雖然多數民眾都支持電纜地下化，但地下化之前需要設置必要設施變電箱與「引上管」，經常遭到民眾反對，成為推動的主要障礙。

她表示，部分民眾對於住家門前或附近設置變電箱有很多疑慮，認為妨礙做生意，也有人擔心影響安全或破壞風水等，都需要耐心協調溝通；此外，把電力從地下纜線傳輸到用戶端的「引上管」，因為要固定在住家外牆，更是一大挑戰，工程團隊歷經無數次溝通，協調變電箱的設置位置並取得住戶的「引上管」同意書，才能成功推動電纜地下化，創造多贏的結果。

三重錦通街路寬僅6米 調整技術改造

何怡明說，舉例而言，在三重區中央市場旁的錦通街路段，附近有早市及夜市，人口密集，路寬僅有六公尺，台電公司評估該路段不適合設置變電箱，歷經兩年的溝通協調，市府調整工程技術，在中央市場地下室增設配電室空間容納變電箱，市場也同步進行現代化改造，美化市容。

另外，淡水區水碓商圈中山北路一段設有電線桿，該路段是淡水主要道路，車流量大，加上電桿緊鄰馬路有影響交通的疑慮，當地的水碓里里長孫麗明建議電纜地下化，但鄰近住戶不同意在自家牆面設置「引上管」，市府歷經五個多月與里長、住戶、台電公司等相關單位多次會勘協調，最後將路燈改造為「引上桿」，預計今年底完工。

孫麗明表示，電纜下地後有助於提升環境品質與公共安全，也能改善市容景觀，支持市府推廣到其他區域。

淡水區水碓商圈中山北路一段設有電線桿，市府推動電纜地下化。 （經濟發展局提供）

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