林批侯沒大格局 應建中運量溪北捷運

溪北捷運規劃圖。（資料來源：林佳龍競辦）

2022/10/10 05:30

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍提出興建中運量的「溪北捷運」政見，批評新北市長侯友宜規劃的五泰輕軌、泰板輕軌不符實際需求；林佳龍昨天受訪時強調，「溪北捷運」是串連三個都心、連結五條捷運的縱貫線，將新北市定位為首都圈一千萬人口的軸承、桶箍。

溪北捷運串連三個都心 五條捷運

林佳龍指出，新北大翻新需要大格局，新北缺少一條捷運縱貫線，他提出的「溪北捷運」可串連三重、蘆洲、五股、泰山、新莊、板橋到土城區，就是捷運縱貫線的主動脈，可連結五條捷運路網，讓新北市真正成為首都圈的蛋黃區，不再是台北市的附屬城市。

他強調，「溪北捷運」與侯友宜提出的五泰輕軌、泰板輕軌不一樣，「溪北捷運」是中運量系統，有地下化的路段，服務範圍擴大到二百萬人口，他過去擔任交通部長時就建議改採捷運中運量，而非走平地、運量少、速度慢的輕軌而已。

對此，新北市府捷運工程局反駁說，「溪北捷運」沒有確切的路線規劃與財務、運量評估，估計造價高達一千二百億元以上，林佳龍只想以「中運量」口號來矇騙市民，請先向市民證明可以永續經營，不會債留子孫。

捷運工程局長李政安指出，「溪北捷運」遇到先嗇宮站及土城站如何銜接等問題，林佳龍信口開河，地下及高架各有多長都沒說清楚，林宣稱站間運量每小時二萬人次、班距八分鐘，這需要一列車載二千七百人，比目前板南線每列車二千人還高，這種完全沒有專業評估、沒有路線圖、不切實際的提案，根本是無法永續經營的路線。

市府：不切實際 無法永續經營

捷運局說，相較於造價上千億元的「溪北捷運」劃大餅，五泰輕軌的經費約二二七億元，泰板輕軌預估約二○四億元，合計約四三一億元，這才是經過專業評估、全盤思考的負責任政策，財務規劃也通過交通部專家與國發會的審查，代表可以永續經營。

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