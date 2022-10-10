泰板輕軌 預計明年3月送交部審議

捷運五股泰山板橋輕軌路線圖。（資料來源：捷運工程局提供）

2022/10/10 05:30

五泰輕軌延伸線 串連泰山、新莊、板橋、三重、蘆洲、五股等行政區

〔記者賴筱桐、鄭名翔、楊心慧、蔡思培／綜合報導〕新北市政府推動三環六線的軌道建設，五股到泰山的輕軌（簡稱五泰輕軌）可行性研究已在今年二月報請行政院核定，市府並規劃延伸線，推動泰山到板橋的輕軌（簡稱泰板輕軌）銜接五泰輕軌，這兩條輕軌將串連泰山、新莊、板橋、三重、蘆洲、五股等行政區。新北市長侯友宜表示，泰板輕軌可行性研究報告將在明年三月送到中央審議，爭取早日核定、動工。

長約十．四公里 十二座車站

侯友宜指出，五泰輕軌行經三重、蘆洲、五股、泰山，總長度十一．六一公里，設有十四座車站；泰板輕軌的總長度約十．四公里，有十二座車站，等完工營運後，將可轉乘台鐵浮洲火車站、機場捷運線、台北捷運新莊線、板南線及萬大中和線，未來透過這兩條輕軌串連板橋、三重、蘆洲、新莊、五股及泰山等行政區，促進沿線的工商繁榮發展。

從塭仔圳延伸 至亞東醫院站

市府捷運工程局長李政安指出，五泰輕軌行經蘆洲南、北側區段徵收區、擴大五股都市計畫區、新泰塭仔圳市地重劃區，可轉乘捷運北環線Y22站、蘆洲線蘆洲站與機場線A5a站；泰板輕軌將從塭仔圳延伸，行經板橋浮洲都市計畫區，規劃轉乘新莊線輔大站、台鐵浮洲站、萬大中和線莒光站及板南線亞東醫院站。

改走環河路 行經浮洲地區

李政安表示，過去的泰板輕軌路線曾討論是否行經板橋社後地區，因為中正路的路幅狹窄，輕軌行走道路中央恐嚴重衝擊交通，目前規劃改走環河路行經浮洲地區。

另外，從新北市淡水區到台北市北投區的淡北快速道路，預計明年動工，但台北市北投、士林區居民仍有反對意見，無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨天表示，未來恐讓淡水的塞車問題轉移到台北端，她喊話請新北市不要「以鄰為壑」。

民進黨台北市長參選人陳時中陣營承諾說，將強化與地方溝通，做出讓台北市民同意、滿意的政策；國民黨台北市長參選人蔣萬安陣營指出，將把淡北道路列為雙北公共運輸委員會最優先議題，與侯友宜密切溝通，不讓塞車問題轉嫁給台北市民承擔。

對此，新北市府工務局長詹榮鋒表示，目前的方案在雙北合作平台會議都已討論過且取得共識，如果台北市民仍有疑慮，新北市府願意再說明溝通，淡北道路將以地下車行箱涵穿越台北市北投區中央北路口，在銜接立德路段採用高架陸橋，穿越大度路後，中間沒有橫向道路，直接銜接洲美快速道路，相關路線經過專業的交通流量分析，對於台北市交通不會造成太大影響。

泰板輕軌未來規劃轉乘台鐵浮洲站。（記者賴筱桐攝）

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