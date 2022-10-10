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    侯今成立競總沒邀大咖 林︰切割國民黨 侯︰市民才是大咖

    民進黨新北市長參選人林佳龍昨表示，侯友宜一方面利用國民黨，一方面又切割國民黨。（記者林欣漢攝）

    民進黨新北市長參選人林佳龍昨表示，侯友宜一方面利用國民黨，一方面又切割國民黨。（記者林欣漢攝）

    2022/10/10 05:30

    〔記者林欣漢、俞肇福／新北報導〕國民黨新北市長侯友宜今天（十日）上午成立競選總部，並未邀請黨內的大咖站台，民進黨新北市長參選人林佳龍昨天受訪說，這是很奇怪的事情，凸顯侯友宜自私、狡猾、以自我為中心的政治性格，「利用國民黨又切割國民黨」，希望新北市民看清楚侯友宜的真面目。

    林佳龍表示，候選人成立競選總部是一件喜事，應該敲鑼打鼓，而侯友宜刻意選在雙十節國慶日成立競選總部，也不邀請國民黨的大咖站台，讓許多人一頭霧水，這凸顯侯友宜以自我為中心的政治性格，「利用國民黨又切割國民黨」，狡猾又自私。

    林佳龍批評說，侯友宜遇到與人民有關的重大案件，例如恩恩案與三重警察抓錯人並毆傷的事件，侯都選擇爭功諉過，身為國民黨提名的新北市長參選人卻和國民黨切割，侯想營造「個人大於國民黨」已引起許多議論，不是具有承擔能力的政治人物。

    對於林佳龍的批評，侯友宜昨天回應說，他和四年前首次參選新北市長一樣，競選總部主任委員、輔選最大咖就是新北市的四百萬市民頭家，競選總部鄰近捷運江子翠站，歡迎市民頭家來泡茶聊天，大家逗陣走繼續拚。

    對於選擇在雙十國慶成立競總的原因，侯友宜說，今天是國慶日，大家在國慶日一起努力，讓國家發展得更好、讓人民過得更好，這是好日子。

    侯友宜的競選辦公室發言人吳亮賢表示，今天成立競總沒有舉辦盛大儀式，是不希望造成附近的交通壅塞，也不希望增加員警執勤的工作負荷及打擾附近住戶的休假安寧，林佳龍不懂得體恤大家，才以選舉舊思維亂噴政治口水。

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