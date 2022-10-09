侯友宜汐金萬競總成立 鄉親冒雨相挺

新北市長侯友宜（第一排左三）汐止、金山、萬里聯合競選總部昨天成立。（記者翁聿煌攝）

2022/10/09 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜汐止、金山、萬里聯合競選總部昨天成立，現場雖然下著大雨，仍聚集超過一千五百位鄉親熱情相挺，侯友宜說，四年前在汐、金、萬地區做了許多承諾，感謝在場議員及所有里長的努力、共同實現承諾，大家一起讓這塊土地進步、改變。

超過1500人熱情支持

侯友宜表示，再過兩天就是國慶日，大家的國家是中華民國，選舉中不論如何都必須團結、不要製造衝突對立，一起愛國家、守護台灣這塊土地，讓土地上的人們安居樂業。

侯友宜站台 拉抬「侯家軍」

侯友宜說，他的每一項建設政策、都是說到做到，他歡迎大家檢視，十一月廿六日大家要投票，也拜託要幫忙拉票、催票，繼續拚下去。

侯友宜強調，汐止的未來將隨著捷運、交通網路顯著發展，目前捷運汐東線正等待行政院核定，他願意承擔新北該負責的部分，甚至跟基隆捷運併軌也不是問題，重點是中央能盡快核定，儘速完成、把捷運做好。

侯友宜昨晚也參加議員參選人呂家愷的土城、樹林、三峽、鶯歌區聯合競選總部成立大會，呂家愷被視為「侯家軍」，侯友宜表示，他的打拚不是為了要佔位子、也不是成群結派，是為團結台灣、並交棒給下一代年輕人，讓年輕人有機會為台灣這塊土地好好做事，他牽著呂家愷的手，高喊「支持呂家愷、就是支持侯友宜。」台下支持者士氣大振，高呼「凍蒜」。

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