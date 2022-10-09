蓋在市中心？ 林佳龍陣營質疑五泰板輕軌

民進黨新北市長參選人林佳龍（左）競選辦公室昨指出，五泰板輕軌沒辦法滿足需求，籲侯市府現在就決定蓋捷運。 （資料照，記者魏瑾筠攝）

2022/10/09 05:30

〔記者魏瑾筠、周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室昨召開「市中心蓋輕軌？侯友宜你在搞什麼鬼？」記者會，抨擊國民黨新北市長侯友宜寧願蓋五泰板輕軌，也不願支持林佳龍提出的溪北捷運，呼籲侯市府「懸崖勒馬」，推動有遠見並帶動城市發展的溪北捷運，而不是五泰板輕軌。

捷運局︰五泰板是補足兩環間缺口

新北市捷運工程局表示，現有環狀線、萬大中和線與新北樹林線串連溪北溪南，五股泰山輕軌延伸泰山板橋輕軌是為補足兩環間的缺口，溪北捷運才是不切實際的規劃。

林佳龍競選辦公室發言人、新北市議員李坤城強調，林佳龍打算蓋的溪北捷運，不管是軌道形式、路線長度、班距或每小時運量，都跟輕軌有非常大的差異，侯友宜卻跳針說已經在做，但他在做的是五泰板輕軌，跟中運量的溪北捷運是不一樣的系統。

林競辦︰蓋輕軌沒辦法滿足需求

「五泰板輕軌沒辦法滿足需求！」林佳龍競選辦公室政策中心執行長王義川則指出，林佳龍提出的溪北捷運，起於三重新都心、行經塭仔圳，終點與萬大線、板南線交會，貫穿新北三大都心，他強調，新北有四百萬人口，興建自己的大眾運輸系統勢在必行。

對此王義川向侯友宜提出「三問」，新北可以蓋捷運為什麼要蓋輕軌？溪北捷運路線經過三重、蘆洲、五股、泰山、新莊、板橋及土城，有兩百萬人口，不值得蓋一條捷運？為什麼堅持蓋輕軌就是不申請捷運？籲侯市府現在就決定蓋捷運，並將計畫送交通部。

新北市捷運工程局長李政安說明，五股泰山路廊的運量需求經專業預估目標年最大站間運量為每小時四五八六人次，符合輕軌系統運量。泰山板橋輕軌八月十五日獲交通部同意，在新北市捷運整體路網評估報告中列為優先興建路線，目前進行可行性研究報告，預計明年三月可提出期末報告，再送交通部審議。

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