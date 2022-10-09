《新北》全民運捷報 女子健力破全國紀錄

新北市長侯友宜（右）授旗給全民運新北市代表隊。（記者翁聿煌攝）

2022/10/09 05:30

目前獲9金5銀5銅 健力陳葦綾奪金 硬舉破大會、全國紀錄

〔記者翁聿煌、周湘芸／新北報導〕全民運動會八日起至十三日在嘉義縣舉辦，新北市長侯友宜昨天為新北市代表隊授旗，並為選手加油打氣，侯友宜笑說，嘉義是他的故鄉，但是「大家別客氣，盡量拿金牌」，目前獲九金五銀五銅，健力女子組第一級四十七公斤級陳葦綾獲金牌，她臥舉破大會紀錄、硬舉破大會紀錄和全國紀錄。

981位隊職員參加 創參賽人數新高

侯友宜表示，新北市代表隊總計有九八一位隊職員參加，創下參賽人數新高，其中男子組巧固球將挑戰八連霸，男子組健力一百廿公斤以上級的田基森挑戰四連霸，女子慢壘、男子沙灘角力林銘軒、男子健力九十三公斤級楊晉嘉等挑戰三連霸，盼新北市代表隊再創佳績。

侯友宜授旗 男子巧固球拚8連霸

部分項目已展開競賽，至昨天新北市總獎牌數九金五銀五銅，花式滑輪溜冰男子組陳毅帆獲雙料金牌且三連霸成功。健力女子組第二級五十二公斤級徐意嵐金牌、健力女子組第一級四十七公斤級陳葦綾金牌，她臥舉九七．五公斤破大會紀錄、硬舉一八六．五公斤破大會紀錄和全國紀錄。

此外，花式滑輪溜冰女子組黃詠蘭金牌，龍舟拔河男女混合組團體賽金牌，國術男子組掛技擂台第三級王天佑金牌，國術女子組掛技擂台第五級何幸玫金牌，沙灘手球男子組團體賽金牌。

新北市政府昨舉辦「文化志工感恩大會」，市立圖書館的故事媽媽黃千芸罹患血癌與大腸癌，因為化療導致雙腿感染截肢，但她將痛苦化為力量，九年來坐著輪椅到圖書館為小朋友講故事。

黃千芸表示，她原本是急重症病房的呼吸治療師，總是在搶救別人的生命，從沒想到有一天會換別人在搶救她的性命，接二連三的衝擊曾讓她深受打擊，尤其截肢手術後一度無法面對，欲自殘輕生，幸護理師及時趕到挽回一命，也因此讓她試著轉念，將痛苦轉換成正能量，鼓勵更多處於黑暗的人。

府中十五志工李速萊自幼罹患小兒麻痺，因為病情逐漸加重，近年必須坐輪椅行動，但她不因此氣餒，反而懷抱著對生命的熱愛，退休後加入文化局志工行列已十年，時常坐著電動輪椅到處攝影、看電影、欣賞各種展覽活動。她認為，文化志工是充滿幸福的工作，是展覽與民眾間的橋樑，打從心底以文化志工為榮。

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