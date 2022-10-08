「菜市仔囝仔」 侯友宜︰持續優化市場

2022/10/08 05:30

〔記者俞肇福、周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍啟動「市場拜票的陸戰」行程，國民黨新北市長侯友宜昨天受訪說，他在菜市場長大，是兒時成長的美好回憶，他跟菜市場有非常親的連結關係，可以用市場的語言和大家親切聊天，也最了解攤商的需求。

侯友宜昨天也在臉書PO出「改變的勇氣五部曲」，關鍵字是「菜市場孩子的決心」。他受訪說，他對菜市場充滿感情及回憶，四年來已改造十座市場，另有八座改建或新建，他努力讓市場在濃厚的人情味下，不斷的優化環境、帶動更多的人潮。

侯︰4年來改造18座市場

對於林佳龍啟動市場拜票行程，他回應說，每個人都有自己的選戰步驟，他都尊重。

另外，侯友宜選舉辦公室批評林佳龍擔任交通部長任內推動UMAJI APP是大撒幣；林佳龍回應說，這個APP在他擔任部長之前就已啟動。但侯友宜的選辦昨天再出示政府電子採購網及監察院的糾正文，指林佳龍在交通部長任內耗資六九○○萬元推動第二期計畫再度失敗，浪費人民納稅錢。

侯選辦的發言人吳亮賢指出，交通部在二○一八年先斥資八千萬元打造「UMAJI」一．○，二○一九年七月下架後，林佳龍又投入六九○○萬元推動二．○版，二○二○年三月貿然上線，不到三個月就緊急下架，林面對早已有問題的一．○計畫，上任後仍強推二．○，整個二．○計畫都在他任內招標、決標，如今想甩鍋？

他說，根據監察院糾正文，交通部辦理UMAJI APP二．○計畫，未依約促請廠商提送履約進度與工作項目，導致測試版APP貿然上線，「已損及政府施政形象」，且未詳加審核廠商開發成果，也未建立適當管控機制，「核有執行效能不彰，顯有怠失」。

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