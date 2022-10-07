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    首頁　>　新北市

    侯營批林佳龍撒幣 推1.5億App放水流

    2022/10/07 05:30

    林營反嗆「新北幣」沒人用才是撒幣

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市長侯友宜選舉辦公室召開記者會指出，民進黨新北市長參選人林佳龍過去執政「大撒幣還被騙」，如今參選也提多項補助不顧市庫財政負擔，像是擔任交通部長時花一．五億元推「UMAJI」App，平均下載一次就要花六千五百元納稅錢。新北市長侯友宜受訪也說，市政推動過程都可受到公評討論。

    侯友宜選舉辦公室發言人陳柏翰指出，林佳龍擔任交通部長任內，斥資八千萬元打造「UMAJI」一．○，希望解決國道五號塞車問題，但成效極差，二○一九年七月下架後，又投入六千九百萬元推動二．○版，二○二○年三月上線後，不到三個月就緊急下架，一．五億元的公帑，完全放水流。

    新北市議員陳偉杰出席也說，根據監察院的糾正文，林佳龍任內持續辦理 「UMAJI」 App第二期計畫，卻未依約促請廠商提送相關履約進度與工作項目，App貿然上線也未建立適當管控機制，顯有怠失。

    林佳龍競選辦公室發言人李晏榕表示，UMAJI計畫是林佳龍上任前啟動，林上任後進行優化而非終止，反觀侯市府花五千多萬元發行「新北幣」沒人用才是撒幣。

    對於公共托育政策，侯友宜指出，新北市公托截至目前有一○六間，到十月底會有一一三間，年底就會兌現政見達到一二○間，其他五都總和都沒有新北市多，未來還會不斷擴大量能；公幼及幼稚園的部分，未來兩年內還會做一百班，讓年輕人敢生也敢養。

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