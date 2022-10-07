強化防災 新北、成大簽土砂災害防治備忘錄

新北市長侯友宜（右）與成功大學簽署「土砂災害防治合作備忘錄」。 （記者周湘芸攝）

2022/10/07 05:30

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府與成功大學簽署「土砂災害防治合作備忘錄」，透過官學合作，提升專業知識及實務經驗，後續也將加入「亞太防災訓練平台」加深台日合作。新北市長侯友宜出席活動表示，新北市有二三五條土石流潛勢溪，與日本靜岡縣坡地環境相似，未來可藉由成大資源及日本經驗提升減災成效。

235條土石流潛勢溪

侯友宜表示，新北市有二三五條土石流潛勢溪，隨時會有防災危害，日本靜岡縣坡地環境與新北市有許多相似之處，此次與成功大學及日本靜岡縣成立工作訓練平台，針對坡地審查、環境評估及社區防災一起並肩作戰，互相學習土砂災害防治觀念。

農業局指出，成功大學於一九九六年成立防災研究中心，在新北市已有多年土石流調查分析及協助社區自主防災經驗，與日本也有多年土砂災害防治技術與學術交流合作。此次與成功大學簽署「土砂災害防治合作備忘錄」，將藉由成功大學與日本多年合作經驗加入「亞太防災訓練平台」。

可模擬防災應變模式

農業局表示，「亞太防災訓練平台」可將日本、印尼及台灣等大型災害案例，套用過去二十年所開發的山崩、土石流及淹水防災模式，模擬災害發生時的防災應變模式。靜岡縣在台辦事處長宮崎悌三出席活動也說，靜岡縣去年曾發生嚴重災害，希望透過台日防災合作，朝向減災目標前進。

新北市昨天也舉行「二○二一年績優調解團體與人員表揚會」，由侯友宜頒獎表揚，他表示，新北市二○二一年受理調解案有一萬七九三七件，調解成立案有一萬四二七九件，調解成立率接近八十％，感謝調解委員積極為地方大小事化解紛爭，減輕訴訟的負擔。

法制局指，此次表揚頒發十一個績優調解委員會獎、十二個調解服務績效獎、五十二位服務年資滿十年的資深調解委員獎、一○三位績優獨任調解委員獎、六位績優協同調解人員獎及九十一位績優轉介調解人員獎。

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