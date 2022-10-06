侯友宜直攻博士資格 警大證實沒問題

警大發文表示，侯友宜博士報考資格符合規定，侯友宜說，事實就是事實。 （記者賴筱桐攝）

2022/10/06 05:30

〔記者賴筱桐、周湘芸／新北報導〕新北市長侯友宜的博士學位屢遭民進黨新北市長參選人林佳龍質疑，立法委員游毓蘭在臉書貼出中央警察大學回覆給她的公文，證實侯友宜的博士報考資格符合當年的入學簡章規定。對此，侯友宜昨表示，事實就是事實，歡迎大家檢視。

符合當年入學簡章規定

游毓蘭根據警大的回函指出，侯友宜在一九九九年報考警大犯罪防治研究所博士班，招生委員會經由法律授權，組成審查委員會認定符合同等學力，侯友宜符合當年招生簡章報考博士班的入學資格規定。

她表示，早在一九七二年的大學法修正時，就有學士得逕行攻讀博士的規定，無論警大或前身的中央警官學校，一向鼓勵實務與警政學術研究結合，一九九九年犯罪防治所博士班的招生簡章規定，「從事法務警政…相關工作公務員年資累計滿十年」即可報考，當時已有十八年從警經驗的侯友宜當然可以攻讀博士。

侯︰事實就是事實

游毓蘭說，犯罪防治研究所博士生修業年限是三至七年，侯友宜的博士班修業時間為五年，符合相關規定，侯的論文研究、指導教授與審查委員的組成，也都符合當時規定，並無違反程序或學術倫理。

侯友宜受訪表示，這件事在四年前的選舉已經討論過，事實就是事實，四年後的檢視還是這麼一回事，過程大家都清楚。

另外，對於林佳龍陣營抱怨，借不到板橋第一運動場舉辦「選前之夜」，因為早在今年五月就被侯友宜陣營以個人名義申請租借十一月二十三日至二十六日的日期；侯友宜回應說，任何單位要租借都按照相關辦法申請，市府都按照規定辦理。

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