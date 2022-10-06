林佳龍推觀光 搭擺渡船吃「狀元餅」

民進黨新北市長參選人林佳龍（右）赴碧潭風景區參訪，搭乘擺渡船賞景，並嘗試搖船槳。（記者翁聿煌攝）

2022/10/06 05:30

〔記者翁聿煌、林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍昨天由黨籍市議員參選人陳乃瑜陪同，赴碧潭風景區參訪並搭乘擺渡船在新店溪上游賞景，林佳龍表示，搭乘捷運就可抵達碧潭，交通便利有美景又有故事，他在交通部長任內就推動「經典小鎮」，結合食、宿、遊、購、行，當選後要透過首都圈整合行銷，帶動地方經濟和產業發展。

林︰透過首都圈整合行銷 帶動經濟發展

林佳龍說，他在台大念書時就常來碧潭，和女朋友走吊橋還到屈尺、龜山等山區採野薑花和百合花等，有美好的青春回憶；他昨天也到碧潭旁的長興宮參香、到金成蘭餅店製作傳統的「狀元餅」，他笑說，吃「狀元餅」盼年底選舉「中狀元」。

他指出，大台北首都圈從流域切入就是最好的觀光路線，包括新店溪、大漢溪、基隆河到淡水河出海，有說不完的故事、有各種美景美食，是當選後推動的觀光發展目標。

嘉義縣長相挺 籲新北的嘉義鄉親支持林

林佳龍昨天也舉辦「嘉義人挺林佳龍記者會」，嘉義縣長翁章梁北上相挺，呼籲新北的嘉義鄉親團結支持林佳龍；翁章梁說，林佳龍雖然不是嘉義子弟，但與嘉義很有淵源，留美歸國後先在中正大學任教六年，在交通部長任內推動很多嘉義的觀光及交通建設，對地方幫助很大，「在情感上是真正的家己人（台語：自己人）。」

翁章梁說，林佳龍非常有想法且充滿活力，最適合擔任新北市長，如果讓沒有想法的人做市長，絕對是都市的災難。

林佳龍表示，新北市長侯友宜是嘉義人，看到這麼多的嘉義鄉親站出來相挺、將他當成「家己人」，很不容易也很感動，九月受邀參加嘉義同鄉會活動，數名同鄉會幹部自發為他高呼「凍蒜」，結果被制止而改喊「加油」，後來他逐桌致意，很多鄉親都喊「凍蒜」，嘉義鄉親還連署為他對嘉義的貢獻背書、召開記者會表達支持，很感動嘉義鄉親還記得他做過的貢獻。

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