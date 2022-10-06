新北善心夫妻 捐贈第13輛復巴

施姓夫婦昨天捐贈第十三輛復康巴士，新北市社會局副局長許秀能（左）頒贈感謝牌給施先生（中）。（記者翁聿煌攝）

2022/10/06 05:30

〔記者翁聿煌、吳正庭／綜合報導〕新北市一對熱愛行善且作風低調的施姓夫婦，昨天捐贈第十三輛復康巴士嘉惠身心障礙民眾，創下市府歷年來，個人捐車的最高紀錄；已捐血七十一次的施先生，日前也號召親朋好友挽袖捐出熱血，廿多人總捐血量達一萬多CC，為善最樂獲得好評。

創個人捐車最高紀錄

社會局副局長許秀能指出，施先生從事汽車座椅絨布業務、再成功轉型為電子電腦周邊產品製造業，事業有成後努力回饋社會，在二○一六年偕同太太捐出第一輛復康巴士，當時的市長朱立倫得知施太太以捐車行善作為送給丈夫的生日禮物，朱立倫建議施先生在太太生日時也要捐車回報，自此，夫妻倆開始在每年的兩人生日時，各捐贈一輛復康巴士至今。

施先生說，兒子到英國唸完電機碩士，今年八月回國，他要求兒子在重陽節當天捐血做公益，希望把「行善最樂」傳承給兒子當成最寶貴的生命資產，他最開心的是他長年認養、資助的孩童所寄來的感謝卡，他都收藏保存，也是他持續行善的動力。

另外，曾經四度成為中華郵政郵票主角的金門地標建築「莒光樓」，從十月一日起舉辦啟建七十週年特展，金門縣文化園區管理所從一位潘姓老兵手中，購得三千張莒光樓郵票，再拼湊成一張莒光樓造型的圖案，也讓潘姓老兵當年以蒐集郵票為名，實則以購票金額救濟生活困頓的同袍的善行曝光。

一九五九年起，憲兵退役的潘先生不忍昔日同袍生活艱困，他以蒐集郵票為名，資助提供郵票的同袍老兵，他蒐集一萬多枚的莒光樓郵票，後來剩下三千多張，由文管所以數萬元價購並拼湊成一幅莒光樓的圖案，目前在莒光樓二樓展出。

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