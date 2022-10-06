新北市府推夜經濟 3年吸千萬人次

新北市政府打造「萬金杜鵑」品牌，以燈飾點綴花藝展，夜晚可以欣賞杜鵑花之美。（記者賴筱桐攝）

2022/10/06 05:30

延長遊客停留北海岸與東北角 創造農漁村經濟效益

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北好好玩！新北市有長達一四五公里的海岸線、二十八座漁港，為了吸引人潮，延長遊客停留時間，市府推動農業觀光休閒的夜經濟，已舉辦「北海潮與火」、「北海岸時尚藝術季」、「淡水漁人碼頭煙火秀」和「夜賞萬金杜鵑」等活動；市長侯友宜表示，三年來吸引逾一千萬人次造訪北海岸與東北角，促進當地消費並創造農漁村的經濟效益。

夜賞萬金杜鵑 創造4億產值

農業局長李玟昨天在市政會議報告「北海夜金閃閃．光的夜經濟」，他指出，萬里、金山以生產杜鵑花苗為主，以往多用於道路工程的美化造景，農業局推出「萬金杜鵑」品牌，與國際花藝設計師、青農共同布置花藝展，在萬里區瑪鋉溪畔搭配燈飾，展出上百種杜鵑，讓杜鵑花之美從白天延續到晚上，北海岸已成為夜遊的新景點，吸引人潮留駐並創造四億元「夜經濟」產值。

「北海潮與火」 將光影結合火舞

此外，金山中角灣是衝浪天堂，遊客通常玩到傍晚就離開，市府舉辦「北海潮與火」活動，透過夜間光影藝術結合國際舞團火舞表演，傳承金山特有的「蹦火仔」捕魚文化，帶動周邊食宿等商機，三年來吸引超過五十萬人次到訪。

北海岸時尚藝術季 提升3成銷售額

李玟說，為了增加石門區富基漁港空間多元利用，舉行「北海岸時尚藝術季」，邀請設計科系學生辦理畢業成果展，模特兒走秀展示漁港時尚，讓學生有實現夢想的舞台，並改變民眾對漁港的刻板印象，非產季期間提升銷售額三成。

漁人碼頭煙火秀 吸825萬人次

暑假是淡水漁人碼頭的旅遊旺季，九月、十月推出漁人碼頭煙火秀並搭配水舞聲光表演，將觀光熱潮從夏季延續到中秋或雙十連假，三年來吸引約八二五萬人次到訪。

另外，瑞芳、雙溪、平溪、貢寮、三芝等地區種植山藥，年產量達六百噸，口感綿密鬆軟，是適合秋季滋補的食材，目前進入盛產季節，農業局與福容大飯店合作推出山藥限定料理，並結合旅行業者規劃一日遊和二日遊輕旅行，體驗採山藥的樂趣。

市長侯友宜昨天與名廚阿基師共同推廣山藥好滋味，呼籲民眾支持在地農產品、振興國旅，促進產業蓬勃發展。

新北市石門富基漁港舉辦北海岸時尚藝術季，邀請設計科系學生舉辦畢業成果展。（農業局提供）

新北市農業局推動夜經濟，舉辦「北海潮與火」活動，結合國際舞團火舞表演，創造觀光效益。（記者賴筱桐攝）

新北市農業局推動夜經濟，舉辦漁人碼頭煙火活動，將觀光人潮從夏季延伸到秋季。（記者賴筱桐攝）

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