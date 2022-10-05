選前之夜首選場地借不到》林佳龍︰板一廣場資訊不透明

2022/10/05 05:30

〔記者魏瑾筠、周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍昨抱怨第二運動場「不是我們的首選」，並稱板橋第一運動場前廣場從立法院長游錫堃在二○一四年競選新北市長時都借不到，批評新北市政府都不說是哪些單位借、資訊不透明。

市府︰今年五月已出借

新北市政府體育處處長洪玉玲表示，根據「新北市政府所屬運動場館使用管理要點」，使用日前六個月至一個月就能提出申請，以個人名義一次不能借超過七天，板橋第一運動場今年五月就已出借，有公文可證明。

林佳龍抨擊，新北市府說有第二運動場或其他的場地，「那不是我們的首選」，而且不只選前之夜，非常多大型的運動場、甚至週末的學校場地都有困難。

林佳龍說，要請新北市長侯友宜幫幫忙，也許公務員有些顧慮，但希望能透過選舉讓選民有知的權利，這是政治人物的義務，不是施捨給挑戰者的權利。

有消息指出，板一場地早在今年五月就由侯陣營以個人名義申請借用四天，當時侯尚未表態要參選連任。

侯友宜選舉辦公室發言人陳柏翰 表示，造勢場地規劃還在籌劃階段，確定後會再周知，不論是哪個單位預借，都是平等處理且依照相關規定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法