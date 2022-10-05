為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    選前之夜首選場地借不到》林佳龍︰板一廣場資訊不透明

    2022/10/05 05:30

    〔記者魏瑾筠、周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍昨抱怨第二運動場「不是我們的首選」，並稱板橋第一運動場前廣場從立法院長游錫堃在二○一四年競選新北市長時都借不到，批評新北市政府都不說是哪些單位借、資訊不透明。

    市府︰今年五月已出借

    新北市政府體育處處長洪玉玲表示，根據「新北市政府所屬運動場館使用管理要點」，使用日前六個月至一個月就能提出申請，以個人名義一次不能借超過七天，板橋第一運動場今年五月就已出借，有公文可證明。

    林佳龍抨擊，新北市府說有第二運動場或其他的場地，「那不是我們的首選」，而且不只選前之夜，非常多大型的運動場、甚至週末的學校場地都有困難。

    林佳龍說，要請新北市長侯友宜幫幫忙，也許公務員有些顧慮，但希望能透過選舉讓選民有知的權利，這是政治人物的義務，不是施捨給挑戰者的權利。

    有消息指出，板一場地早在今年五月就由侯陣營以個人名義申請借用四天，當時侯尚未表態要參選連任。

    侯友宜選舉辦公室發言人陳柏翰 表示，造勢場地規劃還在籌劃階段，確定後會再周知，不論是哪個單位預借，都是平等處理且依照相關規定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    新北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播