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    首頁　>　新北市

    國民黨11月北北基桃造勢 侯友宜：北台共好

    2022/10/05 05:30

    〔記者林欣漢、翁聿煌、周湘芸／新北報導〕民進黨北北基桃四市的市長參選人昨天合體造勢，展現團結勝選的決心，國民黨預計十一月在桃園舉行北北基桃聯合大造勢，新北市長侯友宜將出席活動，拉抬藍營選情。對此，侯友宜表示，北北基桃會團結合作，讓北台灣千萬人共好。

    侯友宜昨前往三重義天宮參拜受訪表示，北北基桃是大台北生活圈，不管是桃園、新北、台北、基隆甚至宜蘭，大家要共好，縣市合作、團結一致，「好好做代誌」（閩南語：好好做事），他常說「新北好、北台好，千萬人共好」，北北基桃宜的縣市長參選人有相同理念，大家一起努力，讓北台灣更好。

    對於民進黨新北市長參選人林佳龍批評無心市政、分心選總統，把新北市當成政治權力的踏板。侯友宜回應，他現在是新北市長，會把握當下，全力以赴好好做事，這四年來他不斷兌現政見，期待新北市的今天比昨天好，明天比今天更好，希望市民繼續給予支持、鼓勵。

    另外，侯友宜選舉辦公室昨召開記者會，質疑林佳龍「月月有政策、月月被抓包」，不僅抄襲侯友宜的五泰輕軌與泰板輕軌、新北市多元文化節、淡江大橋跨年煙火，也抄襲總統蔡英文的公共化幼兒園增班，更抄襲台北市長柯文哲的結婚基金，諷林不是「政策控」，而是「抄襲控」。

    侯友宜說，所有政策都要有憑有據、就事論事，市政的政策和政見可以被討論。

    警大回函 侯的博士資格符合規定

    針對侯友宜中央警察大學的博士學位爭議，立法委員游毓蘭昨在臉書貼出警大回應，證實侯友宜一九九九年報考博士班，由審查委員認定同等學力及資格，符合當年招生簡章的報考規定，修業期限及論文研究均無違反程序與學術倫理。

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