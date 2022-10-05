百輛計程車相挺 林佳龍︰4萬名司機助勝選

民進黨新北市長參選人林佳龍（右）昨出席「計程車挺林佳龍後援會授旗大會」，現場聚集上百輛計程車相挺，林和司機碰拳表達感謝。（記者魏瑾筠攝）

2022/10/05 05:30

〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍昨前往三重區出席「計程車挺林佳龍後援會授旗大會」，現場聚集上百輛計程車力挺。林佳龍表示，新北市四萬名計程車司機都做他的分身，就是新北大翻新的「勝選秘密武器」；他也提出與計程車有關的三項政策，盼提升公共運輸服務品質。

林佳龍表示，計程車就是公共運輸，把小黃運將顧好，身體健康賺到錢，乘客就能獲得優質安全的服務，有四萬名計程車司機的支持，新北一定大翻新。

林︰當選加碼補助通用計程車

林佳龍提出與計程車有關的三項政策，第一項是敬老愛心卡從四百八十點增加到六百點，讓長者能坐計程車；第二項是加倍補助通用計程車，除單趟中央補助五十元，他上任後，新北市政府再加碼補助五十元，並從現有補助一百四十輛增加到五百輛；第三項是提供計程車司機中午時段在新北市路邊停車格停車免收費，安心休息。

中華民國汽車運輸駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉稱讚說，林佳龍擔任交通部長時扛住Uber和傳統計程車司機的壓力，補助汰舊換新車，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間協調口罩、酒精、防疫物資補貼，薪資補貼、油料補助一次領，「是最照顧運將的部長，大家一定要挺他當市長」。

全民計程車司機聯誼會前秘書長、後援會總召沈新發意有所指地說，運將開計程車都會禮讓救護車，恩恩案「讓小朋友在家等救護車送急診八十幾分鐘，這樣的市長可以挺嗎？」呼籲小黃司機共同支持林佳龍，換掉新北市長侯友宜。

政見被批抄襲 林︰當作笑話

對於侯友宜選舉辦公室批評政見抄襲，林佳龍回應，他過去到現在提出許多創新政策，包括雙北擴及到首都圈，說他抄襲當作笑話聽聽就好。

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