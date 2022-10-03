團結向前 侯友宜：拚4年後超越今天

新北市珍愛銀髮族關懷協會昨天成立挺新北市長侯友宜競選連任後援會，侯友宜（前排左）授旗給後援會會長。（記者賴筱桐攝）

2022/10/03 05:30

珍愛銀髮族關懷協會力挺連任 侯頒發聘書、授旗

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市珍愛銀髮族關懷協會昨天成立支持市長侯友宜競選連任後援會，侯友宜頒發聘書並授旗給後援會幹部，現場高呼「凍蒜」，氣氛熱烈；他表示，不喜歡批評別人，但選舉期間有些事情已被扭曲，大家都心裡有數，他會帶領市民繼續前進，讓四年後的新北超越今天。

侯：照顧長輩 市府投入很多心力

侯友宜說，市府近年在照顧長輩投入很多心力，包括推動銀髮俱樂部、公共托老中心、佈老志工、特色全齡化公園等，打造讓長者在地安養、樂活的好環境，他和四年前一樣，不想謾罵、批評別人，好好做事最重要，他只有一個理念和目標，不管外面的紛擾，內部團結最重要，不分彼此、團結往前走。

他意有所指地說，選舉過程中，有些事情並非這樣，卻被扭曲後講成那樣，大家都心裡有數，相信市民很有智慧，不會把別人的批評放在心上，他會繼續帶領市民力拚「今天比昨天好，明天要比今天更好」，希望四年後的新北市比現在更好。

面對質疑 市府有責任說明清楚

對於民進黨新北市長參選人林佳龍批評市府多個單位發布新聞稿回擊林佳龍陣營，質疑市府成了侯友宜的競選總部、違反行政中立。侯友宜回應說，過去四年來，市府團隊非常努力，如果有人對市府各項工程、人本環境與教育文化不太了解，市府相關單位當然有責任說明清楚。

他指出，新北市府團隊這四年非常用心、努力也很辛苦，公共托育全國第一，其他五都的總和不及新北的一半，里里有銀髮俱樂部共一七七七處，污水好下水道工程也是全國第一，過去四年施作近二十五萬戶，會繼續努力優化環境。

另外，侯友宜昨出席「新北市客家義民爺文化祭」，他表示，四年前參選時承諾興建四座「哈客館」已達標，而且還多了一座，未來四年將再增加五座，「讓客家鄉親用母語談過往、講歷史很有意義」。

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