蘇貞昌：選林佳龍 新北就有好將來

行政院長蘇貞昌（左三）與民進黨新北市長參選人林佳龍（左二）第三度同台造勢，蘇貞昌表示，選出像林佳龍的好人才，新北就會有好將來。（記者林欣漢攝）

2022/10/03 05:30

蘇認為林佳龍的學經歷及衝勁都是一流 是最好的新北市長人選

〔記者林欣漢／新北報導〕行政院長蘇貞昌、民進黨新北市長參選人林佳龍昨天共同出席「立委吳秉叡之友會」舉辦的登山健行活動，蘇貞昌表示，新北升格十二年，各方面都需要升級，林佳龍的學經歷及衝勁都是一流、是最好的新北市長人選，「選出像林佳龍的好人才，新北就會有好將來！」

蘇揆指出，新北市有許多基礎建設都是他擔任台北縣長時打下的基礎，包括淡水漁人碼頭、新莊副都心及金山衝浪基地等，但六十五歲以上長者期盼的假牙補助至今仍然落空，呼籲支持林佳龍為新北市民做事。

林佳龍表示，他是蘇揆的「有政府會做事」團隊，在交通部長任內，支持新北的交通建設不勝枚舉，包括汐東捷運、淡江大橋未來連接關渡新橋，林口交流道增設匝道等。

溪北捷運 林：應升級為中運量

他並說明雙方陣營連日來攻防的「溪北捷運」案，不能只是市府目前規劃的「走平地的輕軌」，要改成中運量、地下化的捷運系統，新北市長侯友宜如今宣稱「五泰輕軌是林佳龍擔任交通部長時核准的」，那是因為捷運建設本來就是地方政府負責提案，他當時身為交通部長，角色是協助各縣市政府，如果換他當新北市長，一定推動運量升級並銜接鄰近的軌道建設，讓溪北捷運串連三重蘆洲到五股、泰山，最後接到板橋區，成為新北的主幹線。

長輩假牙補助 林：要有同理心

「蘇院長四年前參選新北市長的政見，每一樣我都想實現！」林佳龍說，例如長輩補助裝假牙，全台很多縣市都有做，但侯友宜鐵齒，可能他自己牙齒好，才要大家去塗氟，但有些長輩已經沒牙齒了，怎麼塗氟呢？為政者要有同理心。

對於侯友宜連日來催票喊出「別讓八年前朱立倫競選新北市長連任（險勝）的事情重演」，林佳龍呼籲支持者，不要再發生游錫堃小輸二萬多票的遺憾，讓林佳龍當市長，讓侯友宜沒有包袱參選總統。

另外，林佳龍競選辦公室主委林錫耀昨天批評說，從十月起都借不到室內場地舉辦活動，侯友宜想要自己「涼涼地選」；林佳龍也表示，在新北的大型場地都被「封殺」了，包括選前之夜、黃金週等大型造勢活動都找不到地方，「希望侯市長高抬貴手，給我們有大型造勢活動的地點。」

對此，市府副發言人張劭斌反擊說，「又來了，又開始亂放選舉語言想混淆視聽，新北市所有場館都按照規則辦理租借，歡迎各單位按照規定申請。」

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