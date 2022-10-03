新北通學廊道改善 四年五十校達標

新北市板橋區忠孝國中通學廊道完工，打造舒適無礙的人行環境。（記者賴筱桐攝）

2022/10/03 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市府推動「通學廊道改善計畫」，打造舒適安全的通學環境，讓學生上、下學不必再與車輛爭道，市長侯友宜昨天視察剛完工的板橋區忠孝國中通學廊道，他宣布，已達成四年改善五十校通學廊道的里程碑，今年底還有五校即將完工，未來四年朝改善八十校的目標邁進。

未來4年 朝80校目標邁進

養護工程處長馮兆麟指出，從二○一九年至二○二一年已完成三十八所學校周邊環境改善，二○二二年迄今，再完成土城國小、板橋國小、板橋高中、海山高中、沙崙國小、新埔國小、忠孝國中等十二校，合計已完成五十所。

工務局長詹榮鋒表示，預計今年底前再完成鶯歌區鶯歌國中、鶯歌國小、泰山區同榮國小、三重區光榮國小、五股區成州國小等五校的通學廊道，改善方案以「人本交通」為核心，設立街道設施、整合共同管線、電線桿地下化與變電箱遷移、建置無障礙系統等。

今年底 預計還有5校完工

侯友宜說，忠孝國中通學廊道改善後，整併停車格、電線桿、樹穴等設施，解決人行道淨寬不足的問題，已拓寬至一五○公分，候車亭及家長等候區融入造型設計，有濃厚的文教氣息，創造優質的步行環境，回到「以人為本」的初衷。

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