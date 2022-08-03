不畏逆境 新北6學子獲總統教育獎

新北市共六人獲總統教育獎，昨天接受新北市長侯友宜接見。（記者周湘芸攝）

2022/08/03 05:30

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市共六人獲二○二二年總統教育獎，包括大崁國小連敏哲、莒光國小王威凱、三重高中國中部杜明蓁、淡江大學許豈逢、輔仁大學許展容、台北海洋科技大學邱美慧，昨天新北市長侯友宜接見，並致贈每人一萬元圓夢獎金，希望藉由他們不畏逆境的生命故事，為社會帶來溫暖與正向力量。

連敏哲罹患腺狀體肌肉病變，從小仰賴呼吸器及電動輪椅，但他不因此喪志，年年參加兒童畫展，更自願花費比同學多好幾倍的時間，完成相同作業量，證明自己只要努力也能做到。

王威凱由母親獨力扶養長大，從小被診斷為自閉症，但他對自然科學有興趣，因為心思細膩、對自我要求高，常將作品做到近乎完美，未來想成為自然老師。

許豈逢因車禍造成四肢癱瘓長期臥床，他不受限身體殘缺，主持電台節目獲頒金鷹獎、孝恩獎與入圍廣播金鐘獎，此次將圓夢獎金全數捐給新北市好日子愛心大平台做公益，希望幫助更多需要的人。

杜明蓁幼兒園時被發現左耳嚴重聽損，她不畏身體障礙，出版三本繪本，獲得文化部文薈獎圖畫書類第一名。許展容出生時罹患脊髓肌肉萎縮症，終身與輪椅為伍，她仍帶著笑容，四處到學校與各地監獄演講。邱美慧出生不久即感染小兒痲痺，她挑戰自我，參加輪椅舞蹈比賽屢獲佳績，並騎乘手搖自行車環島。

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