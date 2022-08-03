林佳龍提「長者免費裝假牙」 侯友宜︰護牙更重要 不用等到爛掉再裝

新北市長侯友宜表示，新北秉持留牙、護牙，讓長者有好牙為原則。 （記者周湘芸攝）

2022/08/03 05:30

〔記者周湘芸、賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍近日提出補助六十五歲以上長輩免費裝假牙的政見。新北市長侯友宜昨天表示，新北市秉持留牙、護牙，讓長者有好牙為原則，平常把牙齒顧好，不用等到爛掉再一顆一顆裝。雙方隔空交火的意味濃厚。

侯︰秉持留牙、護牙、有好牙

侯友宜指出，新北統籌分配稅款為六都最少，如果有錢他會拿出來用，這三多年來市府增加社會福利預算近六十一億元，協助長者安居樂業，包括里里有銀髮俱樂部、共融性公園、公共托老中心等，在牙齒部分，秉持留牙、護牙，讓長者有好牙為原則。

侯友宜表示，長輩的牙齒平常就要塗氟顧好、有空就去檢查，不用等到爛掉再一顆一顆裝，針對低收入戶長者，市府提供全口四萬四千元、半口兩萬兩千元補助。他強調，做事要有方法、錢要花得剛好。

衛生局︰保住真牙、補助弱勢

衛生局指出，照護長者牙齒重點在於「保住真牙」、「補助弱勢」，新北市免費提供長者口腔檢查及塗氟服務，截至今年已有二五一家牙醫院所加入，約七萬七千位長者受惠。

衛生局長陳潤秋表示，照顧牙齒比換牙齒更重要，呼籲候選人不要為了選舉編造謊言、誤導民眾，照護民眾健康要務實符合需求與世界潮流，不是開選舉支票撒錢就好。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，侯友宜的政績受到民眾肯定，成為最強「母雞」，外縣市參選人主動提出需求，希望與侯合體拍競選宣傳照，黨部安排今天傍晚五點半起至晚間九點拍攝，參與人員包含新竹市長參選人林耕仁、苗栗縣長參選人謝福弘，外縣市議員參選人有十多位，以台北市為大宗，其他來自屏東、花蓮、桃園等地。

侯友宜表示，只要大家願意好好為國家、人民做事，他非常歡迎各位好朋友並樂於支持，大家一起拚，讓台灣團結更美好。

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