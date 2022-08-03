4年編20億 林佳龍︰讓長者免費裝假牙

民進黨新北市長參選人林佳龍承諾，如果當選，將讓六十五歲以上長輩免費裝假牙。（記者林欣漢攝）

2022/08/03 05:30

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍昨前往淡水清水巖祖師廟參拜，包括國策顧問呂子昌、前立委呂孫綾父女陪同力挺，展現團結氣勢，現場凍蒜聲不絕。林佳龍提出六十五歲以上長輩免費裝假牙政見，並承諾當選後四年編列二十億元預算補助。

在台中市長任內成功推動

林佳龍表示，他在交通部長任內解決淡水許多過去無法解決的問題，包括淡江大橋二○二四年將如期完工，台六十一甲、台六十四線聯外道路立體化連結、西濱快速道路平交路口改善、發展台北港、建構淡水為智慧交通示範場域等，未來到淡水將是一座移動城堡。

林佳龍說，他承諾當選一定編列四年二十億元預算，讓六十五歲以上長輩免費裝假牙，基隆、桃園做得到，他過去在台中市長任內也成功推動，為什麼新北市不行，「難道新北市民是侯友宜眼中的二等公民？」此外，新北市人均社會福利預算六都最低，這沒有道理。

盼與侯友宜展開公共政策辯論

針對侯友宜表示，中央統籌分配款分配不公，新北市近年社會福利預算增加六十一億元。林佳龍回應，有心就會找方法來解決問題，無心就找藉口推辭、不願面對問題，新北要超越台北，就從社會福利來拉平，與周邊城市一樣進而更好。

林佳龍說，他已準備好大台北首都圈政見，到選舉投票日之前，一週至少會有一道主菜，希望下週起與侯友宜展開公共政策辯論，投票日前每週一場，由公正的第三者與媒體安排。他還說，如果當選一定把四年做好做滿，不會中途落跑去選其他更高的職務。

另外，明天是七夕情人節，林佳龍昨透過臉書向妻子廖婉如示愛，他說，結縭二十六週年紀念日，雖然依舊在工作中度過，「有妳跟兩個孩子相隨，不管我人在哪裡，心中總是充滿愛與希望」，民眾直呼「好閃」。

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