社團領航員支援市府 侯友宜謝「神隊友」

2022/08/02 05:30

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市轄內的人民團體多達五○八○個，包含工商、職業工會、慈善會、同鄉會等，市府社會局在八年前開辦「社團領航員」，增加輔導團體的能量，今年再新增三項服務措施；市長侯友宜昨天出席活動表達感謝，肯定是市府最棒的「神隊友」。

社會局指出，新增的三項服務，分別是區公所駐點諮詢服務、視訊諮詢、實地輔導預約登記制，區公所駐點諮詢的試辦地點在鶯歌、淡水、三重、中和、汐止、新店、蘆洲、新莊等八個區公所；視訊諮詢安排於每週三的下午二點到五點，有需求的民眾必須先加入「新北好團結」LINE官方帳號留言提出申請。

實地輔導預約登記制是針對會務上遇到困境，需短期陪伴輔導的人民團體，社會局將視情況評估派員協助。

社會局長張錦麗說，推出全國首創的「領航員外送輔導」，導入公私協力增加更多的服務管道，縮減民眾奔波時間，讓社團能有更多能量從事公益服務，創造更大的社會價值。

侯友宜說，「社團領航員」支援市府活動超過七千小時，服務上萬人次，去年配合市府「愛心待用餐」政策，疫情期間不畏危險，在短短不到二個月就訪視八七八家餐廳，忠實記錄業者從事愛心工作的熱情與回饋。

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