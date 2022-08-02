侯友宜︰好好做事、努力打拚 讓新北更好

民進黨新北市長參選人林佳龍不斷質疑「市長侯友宜連任後落跑選總統」，侯友宜昨只回應說，好好做事情、努力打拚，讓新北市更好最重要。（記者邱書昱攝）

2022/08/02 05:30

〔記者邱書昱、賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍不斷質疑「市長侯友宜連任後落跑選總統」，侯友宜昨天只回應說，他目前是新北市長，好好做事情、努力打拚，讓新北市更好最重要。

侯︰建設讓市民有感最重要

林佳龍位於板橋區的競選辦公室昨天起正式運作，與市府相望，步行僅約十分鐘，媒體詢問侯友宜是否感到競選對手來勢洶洶？他表示，只要真心來關心新北的建設，提出新北願景一起努力，就能讓新北更好。

推動三大軸心 六大產業等

他說，新北市這幾年已大幅蛻變，市民都已看見，例如市府推動三個軸心的新板特區、新莊副都心、三重第二行政中心，還有六大產業布局、三環六線等，以及擴大都市計畫的土城暫緩發展區、五股垃圾山等市政建設，讓市民有感最重要。

重視城市交流與國際接軌

對於林佳龍批評侯友宜未做好城市外交、新北的國際姊妹市寥寥可數，侯友宜連日來在臉書貼出他與美國、新加坡、荷蘭、泰國等駐台代表的合照，他強調，非常重視城市的實質交流及新北的國際化接軌，新北是全國第一個與聯合國VLR、「永續發展目標」（SDGs）接軌的城市，透過多元管道已讓國際社會看見新北的榮耀。

昨天是原住民族日，林佳龍在臉書搶先貼出支持原住民的文章後，侯友宜不久也在臉書貼文，雙方爭取原住民票源的較勁味濃；侯友宜說，希望原住民藉由正名過程找回自我的認同，市府鼓勵族語傳承及發揚原民文化，他的原住民名字是「馬耀（Mayaw）」，是之前參加阿美族豐年祭時，原住民朋友替他取的，擁有原住民名字很光榮，原住民的真性情及勇往直前、互助分享的精神都令人感動，原住民朋友更是他推動市政、原住民族建設的最大靠山。

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