林佳龍︰45％民眾不贊同侯友宜選完市長選總統

民進黨新北市長參選人林佳龍籲侯友宜承諾不會去選2024年總統。（記者林欣漢攝）

2022/08/02 05:30

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍昨天邀請媒體參觀競選辦公室，他公布內部民調表示，近四成五的新北市民認同「如果新北市長侯友宜有打算選二○二四年總統，就不應參選這次新北市長」，他批評說，「承諾不會在參選市長之後馬上去選總統，有這麼困難嗎？」

林︰籲侯承諾不選2024年總統

林佳龍的競辦指出，內部民調「如果侯友宜打算選二○二四年總統，就不應參選這次的新北市長，您同不同意？」結果顯示，非常同意有二十二％、還算同意二十二．六％，兩者合計四十四．六％；不太同意是二十四％、一點也不同意為十四．七％、沒意見或不知道合計約十六％，民調時間是七月二十五日至二十八日，訪問一一○一名新北市籍的二十歲以上民眾。

指多數民意無法接受「落跑市長」

林佳龍說，「我們是在競爭市長嗎？怎麼對手好像已經預設好為下一戰做準備？」只有不到三成九的選民接受侯友宜半途選總統，多數民意都無法接受「落跑市長」，做滿任期是對人民的負責態度，請侯友宜說清楚、不要再說空話閃躲，究竟會不會選總統？

林佳龍位於板橋區的競選辦公室是沿用四年前蘇貞昌參選市長的舊址、在麗寶百貨樓上，他表示，接下來會展開陸戰，啟動「一+三十七」的聯合作戰計畫，與三十七位黨籍市議員提名人深入各地舉辦座談會，在全市二十九區力拚「新北大翻新」。

首場座談會 三重里長力挺

林佳龍首場座談會與黨籍市議員陳啟能合辦，昨晚從綠營票倉三重區出發，現場擠爆五百人座無虛席，三重區一一九名里長有超過一半到場力挺，眾人高喊「凍蒜」、「佳龍市長好」，場面熱烈；林佳龍說，有信心逆轉勝，「市長過關、議會過半、里長紅不讓！」

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