土城「青年共居」 月租最低3300元

土城區員和青年社會住宅提供青年共居，並設置公共廚房等。（記者邱書昱攝）

2022/08/02 05:30

員和社宅提供26間雅房 限18到40歲青年 要提出入住計畫並通過面試

〔記者邱書昱、賴筱桐／新北報導〕位於新北市土城區的員和青年社會住宅，與OURs都市改革組織合作，首創全國第一處「青年社宅合作共居」計畫，提供廿六間雅房並設置公共廚房、DIY室等，租金僅需三千三百元至六千三百元不等；市長侯友宜昨天到場視察，他表示，青年社宅不但要讓青年租的起，還要拓展交友圈、相互分享合作，進而喜歡在地社區。

租金最高6300元 設公共廚房、交誼廳等

市府城鄉發展局長黃國峰指出，有五間八坪以上、廿一間八坪以下的房型，共同生活空間包括共享廚房、餐廳、交誼廳、多功能使用研習室、co-working、戶外交流平台、菜圃花園等，也成立青創中心、托老托育等相關設施。

今天起到24日報名 實地參觀採預約制

都市改革組織秘書長彭揚凱表示，這是實驗性質的計畫，希望吸引願意共同合作、對社區有向心力的青年入住，一起打造住宅友善環境，限十八歲到四十歲的青年，要事先提出入住計畫並通過面試，今天起到八月二十四日報名，八月六日、十三日、二十日採預約制開放三場次的實地參觀，詳情到城鄉局官網查詢。

侯友宜昨天前往視察軟硬體設施，他表示，新北市以多元方式推動社會住宅，這塊地是整體開發後在分回的土地上蓋屋，利用公有地都更的回饋空間，包括容積獎勵、擴大容積等，市府會配合中央共同推動更多的社宅。

他說，新北市興建完工或正在興建的社會住宅有一．一萬戶，未來再搭配租金補貼、包租代管等多元方案，朝向共四．五萬戶社宅的目標來努力，目前的租金補貼已有三．二萬戶、包租代管有八千戶。

508戶出租社宅完成抽籤 9月起可入住

黃國峰表示，土城員和青年社會住宅共有二棟，交通環境便捷，緊鄰捷運板南線，基地共有五三四戶，出租的社會住宅有五○八戶，近期已完成抽籤，九月起陸續入住。

另外，對於內政部營建署指稱，新北市在社會住宅的多元規劃數量、填報內容都有爭議，黃國峰反駁說，行政院今年四月核定的社會住宅興辦計畫，載明新北市的目標值是三．三萬戶，都已順利達成，新北市透過多元取得方式增量，讓新北社宅成長至四．五萬戶卻反而挨批，難道多做還不行？

他說，市府在新泰塭仔圳、新店十四張站B單元區、蘆南、蘆北、土城彈藥庫、土城暫緩發展區、中和灰磘等七處整體開發區規劃社福設施用地，新泰塭仔圳經內政部審竣後已發布實施，展開可行性研究，其他案件均在內政部審議，公展文件載明「社宅用地」文字，全數上網公開、可受公評。

土城區員和青年社會住宅提供青年共居，有廿六間雅房。（記者邱書昱攝）

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