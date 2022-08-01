長者有福利 林佳龍：當選補助65歲以上裝假牙

民進黨新北市長參選人林佳龍（右四）昨晚出席新北市社會扶助協會的會員大會。（記者林欣漢攝）

2022/08/01 05:30

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍昨晚出席新北市社會扶助協會的會員大會，受到熱烈歡迎，多人高呼「市長好」；他致詞表示，新北市升格十二年來，平均分配到的社福預算是六都最後一名，市民不能當二等公民，他這次「應徵」新北市長，希望有機會為市民發聲，讓新北大翻新。

其他四都都有裝假牙政策

林佳龍表示，新北已升格十二年，但平均分配到的社福預算卻是六都的最後，以六十五歲以上長者裝假牙為例，其他四都都已經在做，只有雙北兩市做不到，若以平均每人五萬元計算，「四年編列二十億元預算，做不到嗎？」他強調，當選後將補助六十五歲以上長輩裝假牙，讓長輩牙口好、消化好，有助身體健康。

社福人均預算 六都最後

另外，林佳龍的競選辦公室今天起正式運作，地點位於板橋區麗寶百貨的八樓，從今晚起展開首場「議員逗陣拚 新北大翻新」基層座談會。

林佳龍指出，將與三十七位黨籍市議員參選人聯合作戰，打造新北最強的競選團隊，啟動「一＋三十七」聯合作戰計畫，帶領「新北大翻新團隊」走入基層，打一場最精彩的選戰。

林佳龍前晚出席國際青年商會、雲林同鄉會活動，他宣傳蔡英文政府的長照、托育等多項政績，表示當選後會編列更多的社福預算，幫助年輕人解決成家、居住、養兒育女和孝順父母的經濟負擔。

在雲林同鄉會上，林佳龍透露，蔡總統提醒他加強與雲林鄉親的連結，「雲林鄉親最多又最團結，蔡總統過去選新北市長時已試用過了」；他表示，父親是雲林人，他也是雲林鄉親子弟，雲林鄉親在新北市的數量甚至比雲林縣人口更多，他請求雲林鄉親支持「第一位雲林人當新北市長」。

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