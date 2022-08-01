板橋府中美學示範基地 年底完工

台北霞海城隍廟的月老進駐府中商圈，供民眾參拜。（記者賴筱桐攝）

2022/08/01 05:30

市府打造成友善步行空間 昨請來台北霞海城隍廟月老 供民眾參拜祈福

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府推動「板橋府中美學示範基地」，正在辦理「雙軸三廣場」改造工程，營造人本步行空間，預計今年底全數完工，文化局昨天在府中廣場舉辦「詠唱七夕 戀戀雙城」活動，祝福有情人終成眷屬，並邀請民眾參與藝文活動，體驗歷史文化之美與城市願景。

「雙軸三廣場」改造 串聯新舊雙城

市長侯友宜昨天參加活動，他表示，「板橋府中美學示範基地」透過「雙軸三廣場」改造工程，將縣民大道、重慶路、北門街打造成友善步行空間，銜接板橋區的新、舊雙城，新城是指板橋火車站、市府為中心的新板特區，舊城是指捷運府中站、府中商圈、國定古蹟林本源園邸一帶，藉由「雙軸三廣場」串聯後提供全新、寬敞、舒適的休閒空間。

市府工務局長詹榮鋒指出，「雙軸三廣場」工程包括縣民大道、北門街、重慶路與文化路的人行步道改善及拓寬，方便民眾從新板特區步行到府中商圈，營造約一公里長的人本環境，目前已經完工。

三處廣場是站前、府中與市民廣場，府中廣場靠近重慶路的人行徒步區與沿線人行道也改善完成，北側連接捷運府中站出口的廣場將創造大面積的人行場域，並改造機車停車場、調整行車路線；至於站前和市民廣場正在施工中，重新配置植栽與人行動線，提升視覺通透性，預計今年底前全數完工，配合歡樂耶誕城活動布置。

「戀戀雙城」迎七夕 侯友宜寫祈願

「詠唱七夕 戀戀雙城」昨邀請台北霞海城隍廟的月老駐駕，供民眾參拜祈福，現場設有文創市集，侯友宜與攤販熱情互動，他在祈願牌寫下「愛、幸福 新北」，懸掛於府中雙城願景牆。

侯友宜說，市府近年來將豐富的藝文活動注入府中地區，包括「潮念舊生活節」、「府中雙城」、「新北閱讀節」，共吸引四十萬人次參加，板橋府中地區將是連結新、舊雙城的文化路廊，市民廣場正在舉辦大小朋友喜愛的「兒童藝術節」，八月有接連兩天的「街頭文化節」、十月有「府中萬聖節搞什麼鬼」、十二月「歡樂耶誕城」等活動接力登場，活絡府中雙城地區商業，帶動疫後的經濟發展。

「板橋府中美學示範基地」打造以人為本的友善步行環境，圖為府中廣場人行徒步區。（記者賴筱桐攝）

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