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    首頁　>　新北市

    新北機捷A3站 可托運出國行李

    2022/07/31 05:30

    〔記者周湘芸／新北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨穩，邊境管制已逐漸解封，考量出國的民眾增加，桃園機場捷運先前僅在A1台北車站提供預辦登機（出國行李托運）服務，從八月一日起在A3新北產業園區站也新增這項便民措施，從上午九點到下午四點，在飛機起飛前三小時都可辦理。

    8月起 起飛前3小時辦理

    桃園大眾捷運公司指出，在機場捷運線的A3新北產業園區站新增這項便民服務，讓新北市民同享國際級的服務，市民搭乘機捷出國也更輕鬆，目前在A1台北車站駐點提供預辦登機服務的航空公司有華航、長榮、立榮、華信共四家，A3新北產業園區站除了前述四家航空公司，再新增台灣虎航，總共五家駐點服務。

    5家航空公司 駐點服務

    配合在A3新北產業園區站的預辦登機作業，桃園大眾捷運公司近兩個月來利用收車後的時間，進行捷運列車行李包廂系統穩定測試，已測試並改善完成，從八月一日起，欲出國的新北巿民也享有與台北巿民出國的同等待遇。

    桃園大眾捷運公司表示，由於新北環狀線和桃園機場捷運線聯通，住在新店、中永和、板橋、新莊、土城一帶的民眾，都可搭乘新北環狀線在Y20的新北產業園區站下車，不用出站就能扺達桃園機場捷運線的A3站，辦理預辦登機的行李托運後，即可輕鬆搭乘機場捷運線前往桃園機場，省去沿途拖拉笨重行李的不便。

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