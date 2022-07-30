新北兒藝節登場囉 「怪獸宇宙」嗨到8/14

二○二二新北市兒童藝術節昨天晚間於市民廣場開幕。 （記者周湘芸攝）

2022/07/30 05:30

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市兒童藝術節昨天晚間在市民廣場開幕，有五十種節目或體驗活動一直到八月十四日，新北市長侯友宜出席活動也與民眾同樂，現場氣氛超嗨。今天更有拍謝少年Feat.小事製作，結合狗狗戰艦造型泡泡藝術裝置帶來「小宇宙搖滾派對」，與親子同歡。

侯友宜昨天出席開幕活動與舞鈴劇場、現場民眾開心互動，他表示，兒藝節已辦理十四年，暌違兩年再次回到實體活動，不只有聲光扯鈴、太空飛梭、劇團演出，還有大型泡泡機，希望暑假期間讓小朋友玩得盡興。

文化局表示，兒藝節今年以「怪獸宇宙」為題，市民廣場即日起至八月七日規劃主題表演，除了有舞鈴劇場的開幕演出，還有紙風車劇團、拍謝少年Feat.小事製作、馬戲之門、Swing Taiwan 、FOOD超人、隨心所欲樂團、A劇團及LUXY BOYZ等輪番演出。

文化局指出，活動期間市民廣場及市府大廳打造為星際空間，民眾熟知的竹筍地標化身為「太空飛梭」，搭配聲光及煙霧特效，如同火箭升空；市府大廳的「光年跑步機」邀民眾太空訓練，一秒置身太空站空間。

另外，新北市十七個運動聚點將於八月一日至三十一日推出一三八堂運動課程，只要成雙成對一起報名指定課程，即一人免費，另外，各運動中心於指定日期也有游泳單次票、體適能單次票兩人同行一人免費優惠，各中心每天限量一百組。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法